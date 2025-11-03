Егор Крутоголов эмоционально вспомнил Максима Нелипу, который погиб на фронте

Как Максим Нелипа попал в "Дизель Студио"

"Он также выходец из "КВН", прошел такую же школу, как и мы. Поэтому было легко с ним общаться и работать. Он понимал, что нужно делать для результата. Мы его пригласили к себе, когда увидели его пост на Facebook, где он писал, что друзей много, но уже 4 или 5 лет он не может найти работу", - вспомнил Крутоголов.

Также он отметил, что отреагировал на этот пост, так как им как раз не хватало ведущего "Дизель Шоу".

"Мы до этого не очень пересекались, но всегда уважали его, видели в нем потенциал. И так сложился у нас коллектив, что все артисты или актеры, а вот ведущего у нас не было. Поэтому он дополнил нас как ведущий, много креативил, что-то записывал постоянно", - отметил он.

"Вместе мы поездили, погастролировали, поснимались. Потом разошлись, немножко поссорились. Но так уж случилось, этого уже не переделаешь", - подытожил Крутоголов.

Егор Крутоголов (фото: пресс-служба)

Крутоголов про последний разговор с Нелипой

После ухода с проекта они несколько лет не общались. Все изменилось после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Когда он ушел из студии, мы не общались. Потом, уже во время полномасштабной войны, он написал: "Предлагаю забыть все и идти дальше". Я сказал: "Окей, давай так и сделаем". Не очень мы разошлись... Но во время войны решили это оставить в прошлом., - подчеркнул Егор.

Также он вспомнил, что Максим Нелипа приезжал к ним на студию.

"Он приезжал к нам на студию. Сидели, говорили. А потом мы неожиданно узнали об этой трагедии. К сожалению, мы не были близкими, почти из новостей узнал, что его не стало", - отметил участник "Дизель Шоу".

Егор Крутоголов рассказал, каким был Максим Нелипа вне камер

Кроме того, Крутоголов вспомнил, что шоумен имел много талантов.

"Я был как-то у него в мастерской. Это такой подвальчик. Он что-то паял, сверлил, занимался инженерно-конструкторскими разработками. Он был таким себе веселым изобретателем", - отметил Крутоголов.

Также он подчеркнул, что Максим Нелипа увлекался музыкой.

"Музыкой он занимался, играл на гитаре немного. Помню, даже пробовали что-то записывать. Он пробовал создать песенный проект, что-то похожее на фильм "Маска" - вот такой был стиль музыки, такой драйв. Он даже написал несколько синглов или почти альбом, что-то такое было", - вспомнил Крутоголов.

Еще одним увлечением Нелипы была рыбалка.

"А больше всего, мне кажется, он любил рыбалку. Макс был не просто фанатом, а таким продвинутым рыбаком. У него даже были маленькие кораблики для забрасывания прикормки. Я же говорю: изобретатель, инженер", - подытожил художественный руководитель "Дизель Студио".

Нелипа с марта 2022 года защищал Украину в ВСУ (коллаж из фото instagram.com/nelimax252)

Что известно про Максима Нелипу

Максим Нелипа - украинский шоумен, участник команды КВН "Ковбои Политеха", ведущий развлекательных шоу 2000-х годов, позже работал в "Дизель Студио" и снимался в кино.

Перед началом полномасштабной войны его карьера пошла на спад, он долго не мог найти работу.

С 2020 года работал инженером-программистом 1 категории на госпредприятии "Экоцентр" в сфере радиационного контроля.

После вторжения РФ Нелипа вступил в территориальную оборону, а затем служил добровольцем в Силах беспилотных систем.

Нелипа редко появлялся в соцсетях и не давал интервью. Последняя публикация была сделана 15 января 2025 во время госпитализации в Днепре. После лечения он вернулся на фронт.

12 мая 2025 года Максим Нелипа погиб во время выполнения боевого задания, о чем сообщила его экс-супруга.

Прощание с шоуменом и военным прошло 23 мая в Центре культуры и искусств НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского". Жена и дети на похоронах не присутствовали.

Максим Нелипа в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)