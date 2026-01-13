Единственный украинский теннисист на чемпионате Австралии начал турнир с победы

Australian Open-2026, квалификация, первый круг

Виталий Сачко (Украина) - Виктор Дурасович (Норвегия) - 6:3, 7:6

Камбек во втором сете и уверенный тайбрейк

В матче первого круга украинец, который в мировом рейтинге находится на 166-й строчке, в двух сетах обыграл представителя Норвегии Виктора Дурасовича (ATP 323).

В стартовой партии Виталий реализовал единственный брейк в шестом гейме и без проблем довел сет до победы - 6:3.

Второй сет оказался значительно более напряженным. Украинец уступал со счетом 2:5, однако сумел отыграть отставание, сравняв счет. Судьба партии решалась на тайбрейке, где Сачко полностью переиграл соперника, отдав лишь один розыгрыш.

Для Сачко это третье участие в квалификации Australian Open. Ранее украинец доходил до второго раунда отбора в 2022 и 2024 годах.

Успешный старт украинцев

Таким образом, все четверо представителей Украины преодолели стартовый раунд отбора Australian Open-2026. В первый день отбора победу одержала Юлия Стародубцева. Затем свои матчи успешно завершили Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Соперником Сачко в полуфинале квалификации станет победитель противостояния между обладателем вайлдкарда, австралийцем Морани Бузигом и представителем Канады Лиамом Дракслем.

Стародубцева сыграет против Деспины Папамихаил из Греции. Снигур - против Карсон Бренстайн из Канады. А Калинина встретится с нидерландкой Анук Куверманс.