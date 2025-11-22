Джошуа против Пола: первая дуэль взглядов перед взрывным боем в Майами

Первая встреча перед большим боем

21 ноября во Флориде состоялась презентация предстоящего боксерского шоу, где Джошуа и Пол впервые сошлись на официальной дуэли взглядов. Событие показал Netflix Sports, готовящий эксклюзивную трансляцию вечера бокса 19 декабря в Kaseya Center.

На пресс-конференции зрители сразу обратили внимание на значительную разницу в габаритах бойцов. Однако команда Пола настояла на весовом лимите для соперника - в день боя Джошуа не сможет превысить отметку в 111 кг.

Путь в Майами

Для Джошуа это будет возвращение после поражения от Даниэля Дюбуа, которое он потерпел в прошлом году в сентябре на Уэмбли, проиграв техническим нокаутом в пятом раунде. Британский боксер сейчас готовится в лагере чемпиона мира Александра Усика.

Пол, в свою очередь, в последний раз выходил в ринг в июне, одержав победу над Хулио Сезаром Чавесом-младшим единогласным решением судей. Его предыдущий запланированный бой против Джервонты Дэвиса 14 ноября был отменен из-за юридических проблем чемпиона WBA.

Главное событие вечера

Их встреча в Майами пройдет в рамках 8-раундового поединка в супертяжелом весе. Организатором шоу выступает промоутер Накиса Бидариан и компания Most Valuable Promotions.

Бой Джошуа - Пол уже называют одним из самых громких событий декабря, а интерес зрителей только растет после первой дуэли взглядов.