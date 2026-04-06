Джинни Уизли из "Гарри Поттера" во второй раз станет мамой: нежное фото с животиком

10:57 06.04.2026 Пн
2 мин
Пополнение в семье ожидается уже осенью
aimg Иванна Пашкевич
Бонни Райт (фото: instagram.com/thisisisbwright)

35-летняя актриса Бонни Райт, известная по роли Джини Уизли в фильмах о Гарри Поттере, объявила о второй беременности.

Актриса сообщила о пополнении в семье трогательными кадрами с сыном и показала заметный округлый животик.

Бонни опубликовала два фото, на которых позирует дома вместе с двухлетним сыном Элио Оушеном Райтом Лококо.

Именно в подписи к этим кадрам она и подтвердила, что вскоре во второй раз станет мамой.

"Двое малышей на моих коленях - этой осенью к нам присоединится наш второй маленький землянин!", - написала актриса.

Бонни Райт во второй раз станет мамой (фото: instagram.com/thisisisbwright)

Незадолго до этого она еще и заинтриговала подписчиков в Instagram Stories, намекнув, что готовится поделиться особенной новостью.

К слову, Бонни Райт и ее муж Эндрю Лококо вместе с 2020 года, а в марте 2022-го они поженились.

В сентябре 2023 года у супругов родился первенец - сын Элио.

Тогда актриса также поделилась своими эмоциями после рождения ребенка.

"Мы все здоровы и счастливы. Мы с Эндрю так влюблены в наше солнышко! Очень благодарны нашей команде по родам, которая держала нас за руки на протяжении всего процесса и сделала этот путь таким радостным и насыщенным", - делилась Райт.

Бонни Райт с мужем и сыном (фото: instagram.com/thisisisbwright)

