Джейк Пол несмотря на ужасные травмы бросил вызов другому экс-чемпиону мира: фото из больничной палаты

Фото: Пол попал в больницу после проигрыша Джошуа (instagram.com/jakepaul)
Автор: Андрей Костенко

После поединка с Энтони Джошуа, в котором Джейк Пол потерпел поражение нокаутом в шестом раунде, американский боксер-ютубер попал в больницу, где перенес операционное вмешательство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram Пола.

Что известно о травмах Пола

Джейк вышел на связь из больничной палаты и через соцсети сообщил о состоянии своего здоровья:

"Спасибо всем за любовь и поддержку. Операция прошла хорошо. Перелом челюсти в двух местах. По две титановые пластины с каждой стороны. Некоторые зубы пришлось удалить. Чувствую сильную боль и скованность. В течение семи дней - только жидкая пища", - написал он.

Джейк Пол в больнице (фото: instagram.com/jakepaul)

Вызов легенде

Несмотря на серьезную травму, Пол не теряет чувство юмора. Он пошутил, что уже через десять дней готов выйти в ринг против еще одного экс-чемпиона мира - мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.

"Дайте мне Канело через 10 дней", - бросил вызов Пол.

Поражение от Джошуа стало вторым в карьере американца (фото: instagram.com/jakepaul)

Как поражение повлияло на статистику

Напомним, что в ночь на субботу, 20 декабря, в американском Майами состоялся поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и американцем Джейком Полом. Бой завершился нокаутом в шестом раунде после того как Пол в третий раз упал от ударов соперника.

Поражение от Джошуа стало для 28-летнего Пола лишь вторым в профессиональном боксе. Впервые шоумен проиграл в феврале 2023 года Томми Фьюри, младшему сводному брату экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Также Джейк одержал 12 побед (7 - нокаутом).

 

Ранее мы сообщили, что Джошуа публично вызвал на бой Фьюри после победы над Полом.

Также узнайте, кто купил за миллион долларов чемпионский пояс Усика.

