Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Джеджула впервые показал жену, которая родила ему третьего ребенка (фото)

11:38 06.05.2026 Ср
2 мин
Ведущий поделился семейным кадром и признался, что рядом с избранницей чувствует себя любимым
aimg Иванна Пашкевич
Андрей Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)
Украинский ведущий Андрей Джеджула поделился редким кадром с новой женой, которая недавно родила ему третьего ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram шоумена.

Шоумен все чаще показывает отдельные моменты из личной жизни, хотя избранницу до сих пор тщательно скрывает.

На этот раз Джеджула опубликовал фото с любимой, на котором она позирует в черном обтягивающем вечернем платье.

Рядом с ней стоит сам ведущий, нежно обнимая жену за талию.

Впрочем, лицо женщины Андрей заблюрил. Он признался, что ему непросто скрывать красоту любимой, однако свое счастье и чувства он все же не может скрыть.

По словам шоумена, рядом с ней он чувствует себя любимым и наслаждается семьей, в которой есть уважение и любовь.

Андрей Джеджула с женой (фото: instagram.com/djedjula)

Фото с женой Джеджула опубликовал по случаю ее дня рождения.

Ведущий посвятил избраннице теплые слова и пожелал ей счастья, легкости и радости.

"Я желаю тебе получать за все добро в тысячи раз больше добра в ответ на каждом шагу, быть счастливой, улыбающейся, всегда максимально довольной во всех смыслах и чтобы от классных эмоций тебя распирало и все вокруг было легким, а все дела были тебе в радость и не было бы в тебе места для грусти и хандры! Никогда!" - написал он.

Личная жизнь Андрея Джеджулы

У ведущего есть 17-летний сын Даниэль от отношений с певицей Сантой Димопулос.

Пара в свое время разошлась, однако Джеджула поддерживает связь с сыном и участвует в его жизни.

Впоследствии Андрей женился на Юлии Леус. В 2021 году у супругов родилась дочь Аделина.

Однако этот брак также завершился разводом. Леус публично говорила о сложных отношениях с шоуменом и обвиняла его в токсичном поведении.

В июне 2025 года стало известно, что Джеджула в третий раз стал отцом.

Андрей Джеджула с детьми и женой (фото: instagram.com/djedjula)

У него родилась дочь Эмилия. Имя матери ребенка ведущий пока не раскрывает, стараясь уберечь новую семью от чрезмерного публичного внимания.

