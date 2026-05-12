Дядя Жора резко высказался об участии старшей дочери в "Холостяке"

После того как стало известно имя главного героя нового сезона шоу, тема участия девушек в проекте снова активно обсуждается.

Поэтому артист ответил, как бы отреагировал, если бы его дочь заявила, что хочет пойти на "Холостяк" искать любовь.

По словам шоумена, такую идею он бы не поддержал.

Дядя Жора считает, что реалити - не лучшее место для поиска будущего мужа.

"Ну, не очень бы хорошо отнесся, потому что это не та площадка, где надо искать себе жениха. Знаете, всему свое время и свое место. Так что судьба, она подскажет, где ты должен встретить свою вторую половинку", - сказал Дядя Жора.

"Надо просто ждать или немножко что-то сделать для того, чтобы найти. Если о "Холостяке" говорить, то это больше шоу. Это временно", - поделился комик.

Шоумен добавил, что не против личной жизни дочери, однако убежден: настоящие отношения должны появляться естественно, а не в рамках телевизионного формата.

Что известно о дочерях Дяди Жоры

Вадим Мичковский вместе с женой Натальей он воспитывает трех дочерей: Ульяну, Устину и Амину.

Старшей дочери Ульяне 24 года. Она уже получила высшее образование и работает визажистом.

В свободное время девушка любит путешествовать, придерживается здорового образа жизни и не ест мяса.

Средняя дочь шоумена - Устина. Она родилась в 2006 году, поэтому ей около 20 лет.

Самая младшая Амина появилась на свет в мае 2017-го, сейчас ей около 9 лет.

Жена артиста Наталья Мичковская в одном из интервью рассказывала, что дочери очень любят и ценят отца.

Сам Дядя Жора тоже часто радует детей и не прочь побаловать их вкусняшками.