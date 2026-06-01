Дуа Липа и Каллум Тернер тайно поженились: первые детали церемонии (фото)

Церемония состоялась в ратуше Олд-Мерилебон. Это место хорошо известно среди знаменитостей: в свое время там женились Пол Маккартни, Ринго Старр, Лиам Галлахер и другие звезды.

На опубликованных СМИ кадрах молодожены выходят из ратуши, держась за руки, а гости осыпают их конфетти и лепестками цветов.

Несмотря на камерный формат, свадебные образы пары получились очень стильными.

Дуа Липа не стала выбирать классическое пышное белое платье. Вместо этого певица появилась в белом кутюрном костюме с юбкой от Schiaparelli, который создал Даниэль Роузберри.

Образ состоял из жакета цвета слоновой кости с золотыми пуговицами и асимметричной юбки в тон.

Dua Lipa and Callum Turner officially got married in London, England today! pic.twitter.com/YibuV5pL5H - Dua Lipa Hungary (Fan) (@dlipahungary) 31 мая 2026 года

Свой свадебный лук артистка дополнила широкополой шляпой Stephen Jones, белыми перчатками и остроносыми туфлями на каблуках Christian Louboutin.

Каллум Тернер для церемонии выбрал классический темно-синий двубортный костюм Ferragamo. Его образ дополнили рубашка и галстук в тон.

По данным издания, лондонская церемония может быть не единственным празднованием пары.

Сообщается, что Дуа Липа и Каллум Тернер также планируют трехдневное свадебное торжество в Палермо на Сицилии.

Среди возможных гостей второго празднования называют Элтона Джона, Charli XCX, Марка Ронсона, Донателлу Версаче и дизайнера Симона Порта Жакмюса.

Именно Жакмюса многие считают одним из возможных авторов второго свадебного образа Дуа Липы, ведь певица давно дружит с дизайнером и часто выбирает его вещи для публичных выходов.

К слову, о помолвке с Каллумом Тернером Дуа Липа подтвердила в 2025 году в интервью для британского Vogue.

Дуа Липа и Каллум Тернер (фото: instagram.com/dualipa)

До этого поклонники несколько месяцев обсуждали кольцо с бриллиантом на ее безымянном пальце.

"Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Это решение состариться вместе, увидеть жизнь и просто, я не знаю, быть лучшими друзьями навсегда - это действительно особое ощущение" - сказала Липа в июльском интервью для обложки.

Роман Дуа Липы и Каллума Тернера впервые начали обсуждать в начале 2024 года.

С тех пор пара нечасто комментировала личную жизнь, однако регулярно появлялась вместе на публике.