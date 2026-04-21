Дуа Липа помогла украинской армии: сеть в восторге от жеста певицы (видео)

Как Дуа Липа помогла украинской армии

Как известно, средства были собраны при поддержке платформы Service95, которую основала Дуа Липа.

"Вероятность того, что Дуа Липа поможет собрать средства на автомобиль для нашего подразделения, не будет высокой… Но она никогда не будет нулевой», — сообщили в батальоне.

"Спасибо Дуа Липе, Servise95 и Driving Ukraine за этот мощный пикап. Он поможет нам в выполнении задач по спасению жизней в зоне боевых действий", - добавили там.

В видео военные показали автомобиль под один из популярных хитов артистки - "Levitating".



Первый медбатальон - это спецподразделение ВСУ, которое было сформировано в марте 2025 года на основе медицинской службы 1-го Интернационального легиона. Его главной задачей является эвакуация раненых и оказание медицинской помощи на самых сложных и интенсивных участках фронта.

Как отреагировали в сети

Пользователи были в восторге от новости и начали благодарить артистку за помощь.

"Для нас это имеет такое большое значение. Спасибо".

"Спасибо за поддержку".

"Крашиха".

"В этой машине теперь запрещено слушать другую музыку".

"Я всегда знала, что не просто так ее обожаю".

"Это просто невероятно".

"Это какая-то нереально крутая история".

"Супер! Спасибо за поддержку Украины в этой ужасной войне! Обещаю - следующий месяц буду слушать все твои песни на повторе".

Что известно о Диа Липу

Родилась 22 августа 1995 года в Лондоне в семье косовских албанцев. Когда ей было около 13 лет, вместе с семьей переехала в Косово, а в 15 вернулась в Лондон, чтобы начать музыкальную карьеру.

В 2015-м подписала контракт с лейблом Warner Bros. Records и начала профессионально работать в музыкальной индустрии. Мировую известность получила благодаря дебютному альбому с хитами "Be the One", "New Rules", "IDGAF" и "Hotter than Hell".

Закрепил ее статус поп-звезды альбом "Future Nostalgia" (2020), в который вошли песни "Don't Start Now", "Physical", "Break My Heart" и "Levitating".