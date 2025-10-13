Не доехал до части 1 километр: в ДТП погиб украинский актер и доброволец ВСУ

В ДТП погиб Алексей Наконечный

Трагедия произошла, когда боец возвращался в свою часть после короткого отпуска.

Во время этих нескольких дней Алексей успел навестить жену, которая болела, и трехмесячного сына.

До пункта назначения мужчине оставалось меньше километра - жизнь военного оборвалась буквально на подъезде к части.

Ольга Сумская, которая призвала поддержать семью погибшего.

"Погиб, не доехав до части один километр. Возвращался из краткосрочного отпуска, где посещал больную жену с трехмесячным сыном. Погиб в ДТП, поэтому выплат семье не положено..." - написала артистка.

Алексей Наконечный погиб в ДТП (скриншот)

Трагическую новость подтвердил также Юрий Голодов, председатель правления Союза морских пехотинцев Украины.

По его словам, Наконечный одним из первых стал на защиту страны после начала полномасштабного вторжения и достойно нес службу.

"Ты навсегда будешь для нас лучшим папой"

Жена погибшего, Мирослава Наконечная, опубликовала трогательное прощание в Facebook, где поделилась своей болью и любовью к мужу.

"Любимый мой! Я не верю и никогда в это не поверю! Ты навсегда будешь для нас лучшим папой и моим миром! Но теперь ты на небе. Я не знаю, как дальше без тебя! Я всегда отгоняла эти страшные мысли! Но я обещаю, что научусь и справлюсь! Ради нашего сыночка!" - написала Мирослава, пообещав сообщить детали прощания позже.

Алексей Наконечный (фото: facebook.com/nakonechna.myroslava)

Что известно об Алексее Наконечном

Алексей Наконечный родился в 1978 году. Ему было 46 лет. С началом российского вторжения он добровольно присоединился в ряды ВСУ.

В декабре 2022 года военный писал, что служит в 45-м отдельном стрелковом батальоне, сформированном полностью из добровольцев, однако впоследствии продолжил службу в 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

Среди побратимов мужчина имел позывной "Артист" - из-за своего актерского прошлого и творческой натуры.

Алексей Наконечный (фото: facebook.com/nakonechna.myroslava)

У погибшего остались жена Мирослава и маленький сын, который родился в июле 2024 года.

Пара обручилась в сентябре 2023-го, после помолвки в ноябре 2022-го.