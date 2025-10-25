Довбик окончательно решил уйти из "Ромы": какие у него варианты

Один гол за 10 матчей

Руководство клуба рассматривает варианты продажи или расторжения соглашений сразу с двумя форвардами - Довбиком и ирландцем Эваном Фергюсоном.

В десяти официальных матчах сезона (семь в чемпионате и три в Лиге Европы) нападающие "Ромы" на двоих забили лишь один гол. Особенно тревожна форма Фергюсона, арендованного из английского "Брайтона" - ирландец не отмечался уже год.

В матче Лиги Европы с "Викторией" оба нападающие снова остались без результативных действий. Они были освистаны болельщиками на "Стадио Олимпико".

Не скрывает разочарования и главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини.

"Есть игроки, которые не забивают очень долго. Надо посмотреть в зеркало и сделать выводы", - философски высказался он.

Джан Пьеро Гасперини (фото: x.com/OfficialASRoma)

Дверь для Довбика открыта

По данным итальянских журналистов, "Рома" уже уведомила "Брайтон" о возможности досрочного прекращения аренды Фергюсона в январе, чтобы освободить место для нового нападающего.

Ситуация с Довбыком гораздо сложнее, ведь римляне заплатили за украинца 35 миллионов евро.

Гасперини, который возглавил команду прошлым летом, сразу сказал руководству, что хотел бы видеть нападающего с другими характеристиками. Но клуб не смог продать украинца без потерь. "Рома" пыталась обменять его на Сантьяго Хименеса из "Милана", однако сделка сорвалась.

Теперь, по словам инсайдеров, дверь для выхода Довбика "полностью открыта". Если украинец не улучшит статистику до зимы, "Рома" готова рассмотреть предложения как по его продаже, так и аренде.

Сам нападающий также не горит желанием оставаться в клубе, где с приходом нового тренера испытывает все больший дискомфорт. Игрок уже сообщил своему агенту о желании сменить клуб и дал задание искать возможные варианты.

Кто может прийти на замену

Если хотя бы один из нынешних нападающих покинет команду, "Рома" планирует активизироваться на зимнем трансферном рынке.

Среди вариантов усиления - Джошуа Зиркзее из "Манчестер Юнайтед", Арно Калимуэндо из "Ноттингем Форест" или Промис Дэвид из бельгийского "Юниона".