Допуск россиян в водное поло: World Aquatics пошла вопреки рекомендациям МОК

World Aquatics допустила россиян и белорусов к водному поло с 2026 года (фото: facebook.com/waterpoloukraine)
Автор: Екатерина Урсатий

С нового года мир водных видов спорта ждет противоречивое решение, ведь World Aquatics снимает последний запрет и открывает двери для "нейтральных" россиян и белорусов даже в командных соревнованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый документ организации World Aquatics.

Россиян и белорусов допустили к командным соревнованиям по водному поло

С 1 января 2026 года спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в международных командных турнирах по водному поло под нейтральным статусом.

Такое решение приняла World Aquatics, обновив правила участия атлетов из стран, вовлеченных в военные конфликты.

Что изменилось

Водное поло стало последним видом среди водных дисциплин, где отменили запрет для представителей России и Беларуси.

Отныне нейтральные атлеты смогут выступать не только в индивидуальных, но и в командных дисциплинах, включая артистическое плавание, прыжки в воду, плавание и водное поло.

Предыдущий запрет действовал с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда World Aquatics отстранила спортсменов из этих стран от всех международных стартов.

В 2023 году организация частично изменила решение, позволив их участие под нейтральным статусом, однако только в индивидуальных соревнованиях.

Вопреки рекомендациям МОК

Допуск к командным турнирам противоречит позиции Международного олимпийского комитета.

МОК в 2023 году разрешил российским и белорусским спортсменам выступать только индивидуально, без представления своих стран.

Какие ограничения остаются

"Нейтральные индивидуальные атлеты" из России и Беларуси смогут выступать только при соблюдении ряда условий:

  • без флага, гимна и любых национальных символов;
  • не находясь на службе в вооруженных силах или силовых структурах;
  • не выражая поддержки войне против Украины;
  • в полностью белом спортивном наряде без цветных элементов.

Кроме того, представителей правительства или госслужб этих стран не аккредитуют на соревнования, а турниры под эгидой World Aquatics не будут проходить на территории России или Беларуси.

Ранее мы писали, что спортивный суд признал "дискриминацией" отстранение россиян в настольном теннисе.

Также мы сообщали, что Украина может бойкотировать Паралимпиаду-2026 из-за восстановления прав россиян и белорусов.

