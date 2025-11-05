Допуск россиян в водное поло: World Aquatics пошла вопреки рекомендациям МОК

Россиян и белорусов допустили к командным соревнованиям по водному поло

С 1 января 2026 года спортсмены из России и Беларуси смогут участвовать в международных командных турнирах по водному поло под нейтральным статусом.

Такое решение приняла World Aquatics, обновив правила участия атлетов из стран, вовлеченных в военные конфликты.

Что изменилось

Водное поло стало последним видом среди водных дисциплин, где отменили запрет для представителей России и Беларуси.

Отныне нейтральные атлеты смогут выступать не только в индивидуальных, но и в командных дисциплинах, включая артистическое плавание, прыжки в воду, плавание и водное поло.

Предыдущий запрет действовал с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда World Aquatics отстранила спортсменов из этих стран от всех международных стартов.

В 2023 году организация частично изменила решение, позволив их участие под нейтральным статусом, однако только в индивидуальных соревнованиях.

Вопреки рекомендациям МОК

Допуск к командным турнирам противоречит позиции Международного олимпийского комитета.

МОК в 2023 году разрешил российским и белорусским спортсменам выступать только индивидуально, без представления своих стран.

Какие ограничения остаются

"Нейтральные индивидуальные атлеты" из России и Беларуси смогут выступать только при соблюдении ряда условий:

без флага, гимна и любых национальных символов;

не находясь на службе в вооруженных силах или силовых структурах;

не выражая поддержки войне против Украины;

в полностью белом спортивном наряде без цветных элементов.

Кроме того, представителей правительства или госслужб этих стран не аккредитуют на соревнования, а турниры под эгидой World Aquatics не будут проходить на территории России или Беларуси.