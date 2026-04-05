Дмитрий Волканов сказал, что думает о ТЦК и проверках: "Будто мы преступники"

Что Волканов рассказал о ТЦК

"У нас были сумасшедшие проверки, будто мы какие-то преступники, почти в каждой области. И сотрудники ТЦК иногда с артистами общаются таким образом, что мне просто кажется, что я нарушаю закон", - признался певец.

"При том, что я говорю: "Господа, извините, но мне 24 года". Наша команда вся абсолютно подготовлена, имеют все документы, все абсолютно легально. Никто не будет лишний раз рисковать, знаете, ехать нарушителем закона", - подчеркнул он.

По словам Волканова, он не любит конфликты, но определенные ситуации его расстраивают. Во время остановок ТЦК артист пытается объяснять, что ездит с благотворительными концертами.

В Хмельницком, отметил Дмитрий, из его команды никого не мобилизовали.

"Они хотели, пытались, но они не смогли, потому что у всех ребят все хорошо с документами", - рассказал Волканов.

Когда Волканова остановили ТЦК

Напомним, об остановке и проверке ТЦК певец говорил в марте этого года. Тогда он с командой ехал давать концерт в Хмельницком.

По словам Волканова, сотрудники ТЦК "окружили" автобус. Впрочем, впоследствии музыканта и его коллег отпустили.

"Я с таким удовольствием к вам ехал. Вижу, вы тоже соскучились, правда? И мы соскучились. Но больше всех соскучился по нам Хмельницкий ТЦК. Боже, как окружили наш автобус, и так, и сяк", - говорил Дмитрий со сцены.