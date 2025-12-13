RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Детское Евровидение 2025": кто победил в финале и какое место заняла Украина

Стало известно имя победителя "Детского Евровидения 2025" (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В Грузии прошел финал Детского Евровидения 2025. В конкурсе приняли участие 18 стран, но наибольшее количество баллов от жюри и зрителей получила только одна.

РБК-Украина рассказывает, кто стал победителем нынешнего конкурса и как выступила Украина.

Победитель "Детского Евровидения 2025"

По результатам голосования первое место получила Франция, которую представляла Lou Deleuze с треком "Ce Monde". Она собрала наибольшее количество баллов от жюри и зрителей - 248.

На втором месте оказалась Украина, которую представляла София Нерсесян с песней "Мотанка". От зрителей и жюри она получила 177 баллов.

На третьем месте оказалась Грузия, от которой выступала Anita Abgariani с песней "Shine Like a Star". Армения заняла четвертое место, а Испания - пятое.

Результаты голосования "Детского Евровидения 2025" (скриншот)

Нынешний конкурс отличился яркими номерами, национальными костюмами и мощными детскими выступлениями.

Каждый участник пытался показать уникальность своей страны и донести эмоциональный месседж через музыку и хореографию.

Каким было выступление Франции на "Детском Евровидении"

Участница покорила зрителей драматическим исполнением композиции, создав на сцене изящную черно-белую атмосферу, словно кадры из классического кино.

Такая продуманная постановка добавила глубины и эмоционального напряжения сильному вокалу девушки.


Каким было голосование на "Детском Евровидении 2025"

Голосование проходило по традиционной системе, которая сочетает оценки профессионального жюри и зрителей в пропорции 50 на 50.

Проголосовать онлайн можно было за три любимые песни, включая представителя собственной страны до и во время прямого эфира.

Что известно о "Детском Евровидении 2025"

Напомним, финал проходил 13 декабря в Тбилиси. Конкурс собрал на сцене юных исполнителей из 18 стран.

Грузия в прошлом году получила право на проведение мероприятия после победы своего представителя Андрии Путкарадзе с песней "To My Mom". В следующем году "Детское Евровидение" пройдет во Франции.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвровидениеНовости шоу-бизнесаДетское Евровидение