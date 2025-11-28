"Динамо" уволило Шовковского и весь тренерский штаб

Руководство киевского "Динамо" приняло решение освободить весь тренерский штаб команды во главе с Александром Шовковским от исполнения обязанностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление столичного клуба на сайте "Динамо".
Увольнение Шовковского и Ко наступило после серии неудовлетворительных результатов, которые демонстрировала команда в последних матчах.
Исполняющим обязанности главного тренера киевского гранда назначен Игорь Костюк.
Костюк хорошо известен в структуре клуба. До этого назначения он занимал должность наставника юношеской команды "Динамо" U-19, где демонстрировал стабильно высокие результаты и воспитывал молодых талантов. В частности он четыре раза приводил "бело-синих" к золотым наградам в юношеском первенстве.
Назначение Костюка является временным решением, пока руководство клуба будет определяться с кандидатурой нового полноценного главного тренера.
Ожидается, что его задачей станет стабилизация игры и психологического состояния команды в ближайших матчах.
Свои должности в "Динамо" оставили помощники главного тренера: Эмилиан Карас, Олег Гусев, Сергей Федоров и Мацей Кендзерек, а также тренер вратарей Михаил Михайлов.
Последним матчем на тренерском мостике киевлян для Шовковского стал провальный поединок против кипрской "Омонии". Это третье поражение чемпиона Украины в основном раунде еврокубка. В целом киевляне проиграли четыре из последних пяти матчей во всех соревнованиях, в том числе - коваливскому "Колосу" в последнем туре УПЛ, а перед этим - черкасскому ЛНЗ.
Интересно, что на пресс-конференции после неудачной игры против "Омонии" Шовковский уклонился от прямого ответа на острый вопрос об очевидном регрессе "бело-синих".
"Почти полтора года назад было 6:2 с "Партизаном". Назовите причины, которые привели к такому регрессу команды?" - задал СаШо прямой вопрос один из журналистов.
Шовковский решил не вдаваться в детальный анализ причин кризиса.
"Итоги как-то преждевременно подводить. Будет еще время для этого", - ответил тренер.
Легендарный экс-голкипер начал работу с "Динамо" в ноябре 2023 года, когда после отставки Мирчи Луческу он сначала занял должность исполняющего обязанности, а с декабря 2023 года был утвержден главным тренером на постоянной основе.
Главным достижением Шовковского за чуть более чем два года является чемпионство в сезоне 2024/2025 (первое "золото" для клуба с 2021 года).
Также под его руководством "Динамо" установило персональный рекорд по серии беспроигрышных матчей в чемпионате Украины, которая продолжалась 42 игры подряд.
При этом в еврокубках киевляне проигрывали большую часть матчей под руководством Шовковского. А в нынешнем розыгрыше национального первенства столичный гранд занимает 7 место после 13 туров, отставая от главного конкурента за "золото" - донецкого "Шахтера" - аж на 10 пунктов.
Напомним, что следующий еврокубковый поединок "Динамо" уже с новым тренером проведет 11 декабря - украинцев ждет выездная игра против итальянской "Фиорентины". Но перед этим киевлян ждет домашний матч с аутсайдером "Полтавой" (1 декабря) и вояж к "Кудровке" (6 декабря).
Тем временем донецкий "Шахтер" вырвал победу над "Шемрок Роверс" и приблизился к плей-офф ЛК.