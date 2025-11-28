"Динамо" уволило Шовковского и весь тренерский штаб

Что известно об увольнении Шовковского и кто его заменит

Увольнение Шовковского и Ко наступило после серии неудовлетворительных результатов, которые демонстрировала команда в последних матчах.

Исполняющим обязанности главного тренера киевского гранда назначен Игорь Костюк.

Костюк хорошо известен в структуре клуба. До этого назначения он занимал должность наставника юношеской команды "Динамо" U-19, где демонстрировал стабильно высокие результаты и воспитывал молодых талантов. В частности он четыре раза приводил "бело-синих" к золотым наградам в юношеском первенстве.

Назначение Костюка является временным решением, пока руководство клуба будет определяться с кандидатурой нового полноценного главного тренера.

Ожидается, что его задачей станет стабилизация игры и психологического состояния команды в ближайших матчах.

Кто уволен вместе с Шовковским

Свои должности в "Динамо" оставили помощники главного тренера: Эмилиан Карас, Олег Гусев, Сергей Федоров и Мацей Кендзерек, а также тренер вратарей Михаил Михайлов.

Как Шовковский провел последний матч на посту тренера "Динамо"

Последним матчем на тренерском мостике киевлян для Шовковского стал провальный поединок против кипрской "Омонии". Это третье поражение чемпиона Украины в основном раунде еврокубка. В целом киевляне проиграли четыре из последних пяти матчей во всех соревнованиях, в том числе - коваливскому "Колосу" в последнем туре УПЛ, а перед этим - черкасскому ЛНЗ.

Интересно, что на пресс-конференции после неудачной игры против "Омонии" Шовковский уклонился от прямого ответа на острый вопрос об очевидном регрессе "бело-синих".

"Почти полтора года назад было 6:2 с "Партизаном". Назовите причины, которые привели к такому регрессу команды?" - задал СаШо прямой вопрос один из журналистов.

Шовковский решил не вдаваться в детальный анализ причин кризиса.

"Итоги как-то преждевременно подводить. Будет еще время для этого", - ответил тренер.

Шовковский уволен с поста тренера "Динамо" (фото: fcdynamo.com)

Чем Шовковский запомнился в "Динамо"

Легендарный экс-голкипер начал работу с "Динамо" в ноябре 2023 года, когда после отставки Мирчи Луческу он сначала занял должность исполняющего обязанности, а с декабря 2023 года был утвержден главным тренером на постоянной основе.

Главным достижением Шовковского за чуть более чем два года является чемпионство в сезоне 2024/2025 (первое "золото" для клуба с 2021 года).

Также под его руководством "Динамо" установило персональный рекорд по серии беспроигрышных матчей в чемпионате Украины, которая продолжалась 42 игры подряд.

При этом в еврокубках киевляне проигрывали большую часть матчей под руководством Шовковского. А в нынешнем розыгрыше национального первенства столичный гранд занимает 7 место после 13 туров, отставая от главного конкурента за "золото" - донецкого "Шахтера" - аж на 10 пунктов.