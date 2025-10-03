"Динамо" может резко упасть в УПЛ: главные интриги и полное расписание 8 тура

Угрозы для "Динамо"

Действующие чемпионы Украины - киевские динамовцы потеряли лидерство в УПЛ по итогам прошлого тура. Киевляне теряли баллы в трех матчах подряд (ничьи с "Оболонью", "Александрией" и "Карпатами"), а конкуренты воспользовались этим.

На первую строчку вырвался донецкий "Шахтер", а харьковский "Металлист 1925" стал третьим с отставанием от "Динамо" в один балл.

В 8-м туре харьковчане сыграют с подопечными Александра Шовковского в Киеве и в случае победы могут обойти их в таблице. Более того, "Динамо", если проиграет, может резко упасть в УПЛ. Реальные шансы обойти чемпионов имеют также "Колос" и "Кривбасс", а "Полесье" - сравняться по баллам.

Отметим, что 8-й тур - последний в чемпионате перед паузой на матчи сборных. И с каким настроением киевляне отправятся в национальную команду - интересный вопрос.

Кто с кем сыграет в 8-м туре

В пятницу, 3 октября, будет сыграно два матча. В 15:30 ковалевский "Колос" дома примет львовский "Рух", а "Эпицентр" из Каменец-Подольского - в Тернополе сыграет с луганской "Зарей". Эта игра стартует в 18:00.

Три матча состоятся в субботу, 4 октября. Начнут день в 13:00 "Александрия" и львовские "Карпаты". В 15:30 столичная "Оболонь" сыграет с ровенским "Вересом". А в 18:00 "Полесье" в Житомире примет "Полтаву".

Заключительные матчи тура запланированы на воскресенье, 5 октября. Криворожский "Кривбасс" в 13:00 примет "Кудривку". "Динамо" - в 15:30 - "Металлист 1925". Последний поединок состоится в 18:00 на "Арене Львов", где донецкий "Шахтер" проэкзаменует черкасский ЛНЗ.

Перечень матчей 8-го тура УПЛ

Пятница, 3 октября

15:30. "Колос" - "Рух"

18:00. "Эпицентр" - "Заря"

Суббота, 4 октября

13:00. "Александрия" - "Карпаты"

15:30. "Оболонь" - "Верес"

18:00. "Полесье" - "Полтава"

Воскресенье, 5 октября

13:00. "Кривбасс" - "Кудривка"

15:30. "Динамо" - "Металлист 1925"

18:00. "Шахтер" - ЛНЗ

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.