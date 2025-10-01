День разгромов в Лиге чемпионов: все результаты вторника

Разгромы дня

Все началось в казахстанском Алматы, где "Реал" не оставил камня на камне от "Кайрата". Хет-триком отметился Килиан Мбаппе, который с пятью мячами в двух матчах возглавил бомбардирскую гонку турнира.

Следующий разгром произошел в Мадриде - в исполнении "Атлетико". "Матрасники", которые на выходных отгрузили пять голов "Реалу" (5:2) теперь проделали ту же операцию с немецким "Айнтрахтом" - 5:1.

Параллельно с этим, французский "Марсель" дома поиздевался над нидерландским "Аяксом". Здесь все завершилось четырьмя безответными голами. Причем три мяча хозяева забили в первые полчаса матча.

Мюнхенская "Бавария" на Кипре показала истинную цену местного чемпиона - "Пафоса" (5:1). Гарри Кейн положил свои два гола еще до перерыва.

На этом фоне счет - 3:0, с которым миланский "Интер" переиграл пражскую "Славию", выглядит даже скромно. Отметим дубль Лаутаро Мартинеса.

Английские сенсации

В других матчах чемпион Англии "Ливерпуль" неожиданно уступил "Галатасараю" в Стамбуле. Единственный гол в этой встрече на 16-й минуте с пенальти забил нигерийский форвард Виктор Осимхен. Кроме поражения, мерсисайдцы остались без двух своих важных игроков - во время матча травмировались вратарь Алиссон Беккер и нападающий Уго Экитике.

Близким к сенсации со знаком минус был и другой представитель АПЛ - "Тоттенхэм". В Норвегии, за полярным кругом "шпоры" уступали местному "Буде-Глимт" со счетом 0:2. Но все же спасли поединок - 2:2. Помог автогол норвежцев за минуту до конца основного времени.

Лига чемпионов, 2-й тур, все результаты 30 сентября

"Кайрат" - "Реал" - 0:5

Голы: Мбаппе, 25 (пенальти), 52, 73, Камавинга, 83, Диас, 90+3

"Аталанта" - "Брюгге" - 2:1

Голы: Самарджич 74 (пенальти), Пашалич, 87 - Дзолис, 38

"Челси" - "Бенфика" - 1:0

Гол: Риос, 18 (автогол)

Удаление: Жоао Педро (Ч), 90+6 (вторая желтая)

"Атлетико" - "Айнтрахт" - 5:1

Голы: Распадори, 4, Ле Норман, 33, Гризманн, 45+1, Симеоне, 70, Альварес, 82 (пенальти) - Буркгардт, 57

"Буде-Глимт" - "Тоттенхэм" - 2:1

Голы: Гауге, 53, 66 - ван де Вен, 68, Гундерсен, 89 (автогол)

Незабитый пенальти: Гег (БГ), 35

"Галатасарай" - "Ливерпуль" - 1:0

Гол: Осимхен, 16 (пенальти)

"Интер" - "Славия" - 3:0

Голы: Мартинес, 30, 65, Дюмфрис, 34

"Марсель" - "Аякс" - 4:0

Голы: Пайшан, 6, 11, Гринвуд, 26, Обамеянг, 52

"Пафос" - "Бавария" - 1:5

Голы: Оршич, 45 - Кейн, 15, 34, Геррейро, 20, Джексон, 31, Олисе, 69

Кто возглавляет таблицу

"Бавария", "Реал" и "Интер" имеют по шесть зачетных баллов и вырвались вперед в турнирной таблице основного этапа.

Завтра к ним может присоединиться еще ряд команд, при условии вторых побед подряд. Среди них, в частности, ПСЖ Ильи Забарного, который на выезде встретится с испанской "Барселоной". И "Карабах" Алексея Кащука, который дома померяется силами с датским "Копенгагеном".