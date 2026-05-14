Где смотреть "Евровидение" и когда выступит Украина: все детали

Сегодня, 14 мая, состоится второй полуфинал "Евровидения-2026". В этом году международный песенный конкурс принимает Австрия - шоу проходит в Вене на легендарной арене Wiener Stadthalle.
РБК-Украина подробнее рассказывает, где и когда смотреть второй полуфинал, в котором выступит представительница Украины LELÉKA.
Прямая трансляция начнется 14 мая в 22:00.
Перед началом конкурса зрителям традиционно покажут Предшоу - оно стартует в 21:30.
Его можно посмотреть:
На YouTube-канале "Євробачення Україна" также можно понаблюдать за работой комментаторов - Тимура Мирошниченко и Василия Байдака. Во втором полуфинале к ним присоединится певица Светлана Тарабарова.
Представительница Украины LELÉKA выступит под номером "12". Ее песня "Ridnym" посвящена внутренней силе, надежде и поиску света даже в самые темные моменты.
В начале номера певица будет двигаться по белому подиуму навстречу музыканту Ярославу Джусю, который играет на бандуре - этот момент символизирует дом и связь с украинской культурой. Позже сцена погрузится в темноту, а финал номера завершится возвращением света.
Особое внимание привлекает сценический образ артистки: белое платье поверх брюк с тканевыми элементами, которые меняются под световыми лучами и в конце приобретают красный цвет.
По словам певицы, бюджет украинского номера в этом году составляет около 300 тысяч долларов. Она отметила, что сумма почти соответствует расходам, которые имели Jerry Heil и alyona alyona во время подготовки к "Евровидению-2024".
Артистка также сообщила, что большую часть финансирования удалось обеспечить еще до отъезда из Украины. В то же время команда продолжала искать поддержку и партнеров даже во время дороги в Австрию, где в этом году проходит конкурс.