Даша Астафьева впервые призналась, что была любовницей: "Это травматично"

По словам Астафьевой, эта история произошла, когда она была совсем юной и еще не имела достаточного жизненного опыта.

Тогда она закрутила роман с мужчиной, который, как выяснилось, уже состоял в других отношениях.

Подробностей о том, как именно узнала правду, звезда не раскрыла, однако отметила: пережитое стало для нее серьезным эмоциональным ударом.

"Будучи молодой и неопытной, у меня был такой опыт в очень раннем возрасте. Но это было для меня настолько травматично, что я сказала: "Никогда в жизни", - рассказала она.

Со временем, говорит артистка, она лишь убедилась, что такие отношения обречены на боль и в конце концов ранят всех участников.

Именно поэтому после того случая она поставила для себя четкую границу, которую больше не переступает.

Личная жизнь Даши Астафьевой

Модель уже несколько лет находится в отношениях с мужем, которого сознательно не выносит в публичное пространство.

Совместных фото с любимым в соцсетях она не показывает. Известно лишь, что ее избранник моложе ее.

По словам звезды, он очаровал ее тем, что изначально не относился к ней как к знаменитости.

Артистка также не раз слышала вопросы о свадьбе, однако относится к ним сдержанно.

Она считает, что счастливые отношения не обязательно нуждаются в официальном оформлении.

Астафьева объяснила, что сейчас не готова к браку по нескольким причинам. На это влияют как война, так и личные переживания, с которыми ей до сих пор непросто справиться.

"Я хочу жить свою жизнь, свободную. И сама решать, что и когда произойдет. Честно говоря, сейчас война. Хотя многие люди говорят, что надо жить, я и сама так считаю, но есть события, которые хочется отложить на более благоприятные времена. Мне лично сейчас тяжело. У меня внутри очень большая личная травма", - призналась знаменитость.