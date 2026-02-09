Почему Украина осталась без финала Олимпиады-2026: Марусяк рассказал правду
Украинские прыгуны завершили выступления в первой дисциплине на зимних Олимпийских играх в Италии. Несмотря на историческое достижение Евгения Марусяка, оба наших атлета остановились в шаге от финальной стадии соревнований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Провал или успех: как выступили украинцы на нормальном трамплине
В понедельник, 9 февраля, состоялся основной этап соревнований среди мужчин на трамплине HS 107.
Для продолжения борьбы за медали украинцам необходимо было войти в список 30 лучших спортсменов.
Однако по результатам первой попытки "сине-желтые" не смогли пробиться в решающий раунд.
Лучший результат среди наших соотечественников показал Евгений Марусяк. Его прыжок на 99 метров судьи оценили в 113.6 балла, что позволило ему занять 42-е место.
Это стало четвертым самым высоким показателем в этой дисциплине за всю историю участия
Украины на Олимпиадах и лучшим выступлением украинских прыгунов за последние 28 лет (с момента Игр-1998).
Другой представитель Украины, Виталий Калиниченко, выполнил прыжок на 94.5 метра (104.5 балла) и завершил соревнования на 49-й позиции.
"Я был в шоке": Марусяк недоволен судейством
После выступления лидер украинской сборной Евгений Марусяк не скрывал разочарования оценками за технику исполнения.
По словам спортсмена, он рассчитывал на более высокие баллы, поскольку некоторые соперники с меньшей дистанцией прыжка оказались выше в протоколе.
"Мне поставили какую-то такую технику непонятную, что я был в шоке - 45 баллов. Возможно, были огрехи на приземлении, но не настолько существенные. Смотрю - шансов на топ-30 нет, потому что все прыгают на высоком уровне", - отметил Марусяк в комментарии для сайта "Суспільне Спорт".
Итоги раунда и расписание следующих стартов
Победителем основной стадии стал представитель Германии Филипп Раймунд, который набрал 135.6 балла.
Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина (мужчины, нормальный трамплин):
- Филипп Раймунд (Германия) - 135.6
- Валентен Фобер (Франция) - 134.6
- Кристоф Сундаль (Норвегия) - 132.9
- ...
- 42. Евгений Марусяк (Украина) - 113.6
- 49. Виталий Калиниченко (Украина) - 104.5
Шанс на реванш украинские летающие лыжники будут иметь уже в конце недели. Следующий выход Марусяка и Калиниченко на олимпийскую арену запланирован на субботу, 14 февраля.
На этот раз спортсмены будут соревноваться на большом трамплине. Прямая трансляция начнется в 19:45 по киевскому времени на ресурсах "Суспільне Спорт".
Также рассказали обо всех триумфаторах 8 февраля и медальном зачете на Играх.