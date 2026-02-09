Почему Украина осталась без финала Олимпиады-2026: Марусяк рассказал правду

Украинские прыгуны завершили выступления в первой дисциплине на зимних Олимпийских играх в Италии. Несмотря на историческое достижение Евгения Марусяка, оба наших атлета остановились в шаге от финальной стадии соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Провал или успех: как выступили украинцы на нормальном трамплине

В понедельник, 9 февраля, состоялся основной этап соревнований среди мужчин на трамплине HS 107.

Для продолжения борьбы за медали украинцам необходимо было войти в список 30 лучших спортсменов.

Однако по результатам первой попытки "сине-желтые" не смогли пробиться в решающий раунд.

Лучший результат среди наших соотечественников показал Евгений Марусяк. Его прыжок на 99 метров судьи оценили в 113.6 балла, что позволило ему занять 42-е место.

Это стало четвертым самым высоким показателем в этой дисциплине за всю историю участия

Украины на Олимпиадах и лучшим выступлением украинских прыгунов за последние 28 лет (с момента Игр-1998).

Другой представитель Украины, Виталий Калиниченко, выполнил прыжок на 94.5 метра (104.5 балла) и завершил соревнования на 49-й позиции.

"Я был в шоке": Марусяк недоволен судейством

После выступления лидер украинской сборной Евгений Марусяк не скрывал разочарования оценками за технику исполнения.

По словам спортсмена, он рассчитывал на более высокие баллы, поскольку некоторые соперники с меньшей дистанцией прыжка оказались выше в протоколе.

"Мне поставили какую-то такую технику непонятную, что я был в шоке - 45 баллов. Возможно, были огрехи на приземлении, но не настолько существенные. Смотрю - шансов на топ-30 нет, потому что все прыгают на высоком уровне", - отметил Марусяк в комментарии для сайта "Суспільне Спорт".

Итоги раунда и расписание следующих стартов

Победителем основной стадии стал представитель Германии Филипп Раймунд, который набрал 135.6 балла.

Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина (мужчины, нормальный трамплин):

Филипп Раймунд (Германия) - 135.6 Валентен Фобер (Франция) - 134.6 Кристоф Сундаль (Норвегия) - 132.9

...

42. Евгений Марусяк (Украина) - 113.6

49. Виталий Калиниченко (Украина) - 104.5

Шанс на реванш украинские летающие лыжники будут иметь уже в конце недели. Следующий выход Марусяка и Калиниченко на олимпийскую арену запланирован на субботу, 14 февраля.

На этот раз спортсмены будут соревноваться на большом трамплине. Прямая трансляция начнется в 19:45 по киевскому времени на ресурсах "Суспільне Спорт".