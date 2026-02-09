ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Почему Украина осталась без финала Олимпиады-2026: Марусяк рассказал правду

Понедельник 09 февраля 2026 20:40
UA EN RU
Почему Украина осталась без финала Олимпиады-2026: Марусяк рассказал правду Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк (фото: Skijumping.pl)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские прыгуны завершили выступления в первой дисциплине на зимних Олимпийских играх в Италии. Несмотря на историческое достижение Евгения Марусяка, оба наших атлета остановились в шаге от финальной стадии соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте: Какие виды спорта вошли в программу Олимпиады-2026

Провал или успех: как выступили украинцы на нормальном трамплине

В понедельник, 9 февраля, состоялся основной этап соревнований среди мужчин на трамплине HS 107.

Для продолжения борьбы за медали украинцам необходимо было войти в список 30 лучших спортсменов.

Однако по результатам первой попытки "сине-желтые" не смогли пробиться в решающий раунд.

Лучший результат среди наших соотечественников показал Евгений Марусяк. Его прыжок на 99 метров судьи оценили в 113.6 балла, что позволило ему занять 42-е место.

Это стало четвертым самым высоким показателем в этой дисциплине за всю историю участия

Украины на Олимпиадах и лучшим выступлением украинских прыгунов за последние 28 лет (с момента Игр-1998).

Другой представитель Украины, Виталий Калиниченко, выполнил прыжок на 94.5 метра (104.5 балла) и завершил соревнования на 49-й позиции.

"Я был в шоке": Марусяк недоволен судейством

После выступления лидер украинской сборной Евгений Марусяк не скрывал разочарования оценками за технику исполнения.

По словам спортсмена, он рассчитывал на более высокие баллы, поскольку некоторые соперники с меньшей дистанцией прыжка оказались выше в протоколе.

"Мне поставили какую-то такую технику непонятную, что я был в шоке - 45 баллов. Возможно, были огрехи на приземлении, но не настолько существенные. Смотрю - шансов на топ-30 нет, потому что все прыгают на высоком уровне", - отметил Марусяк в комментарии для сайта "Суспільне Спорт".

Итоги раунда и расписание следующих стартов

Победителем основной стадии стал представитель Германии Филипп Раймунд, который набрал 135.6 балла.

Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина (мужчины, нормальный трамплин):

  1. Филипп Раймунд (Германия) - 135.6
  2. Валентен Фобер (Франция) - 134.6
  3. Кристоф Сундаль (Норвегия) - 132.9
  • ...
  • 42. Евгений Марусяк (Украина) - 113.6
  • 49. Виталий Калиниченко (Украина) - 104.5

Шанс на реванш украинские летающие лыжники будут иметь уже в конце недели. Следующий выход Марусяка и Калиниченко на олимпийскую арену запланирован на субботу, 14 февраля.

На этот раз спортсмены будут соревноваться на большом трамплине. Прямая трансляция начнется в 19:45 по киевскому времени на ресурсах "Суспільне Спорт".

Также рассказали обо всех триумфаторах 8 февраля и медальном зачете на Играх.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
Новости
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
В США отреагировали на заявление Зеленского о "дедлайне" для завершения войны
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ