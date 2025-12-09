Почему Потапу и Каменских не удается построить карьеру за границей? Горовая назвала причину

Супруги Потап и Настя Каменских уже длительное время проживают за пределами Украины и пытаются строить карьеру именно за границей.

Горовая призналась, что внимательно следит за тем, как складывается путь бывших подопечных за пределами страны.

При этом она убеждена: главная причина неудач - не в самих исполнителях, а в том, что на новых рынках их не ждут.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Конечно, я наблюдаю, стараюсь наблюдать за всеми. Время покажет. Они уже давно пытаются, но это даже зависит не от них. Нас не ждут там. Ну, не ждут. Более того, мне кажется, пока мы не найдем что-то такое, что будет интересно миру, просто быть условно а ля американцами, а ля британцами и не иметь ничего украинского - мне кажется, так не получится", - отметила она.

Продюсер подчеркнула, что каждый музыкальный рынок давно сформирован, имеет собственную идентичность и перенасыщен локальными исполнителями.

Поэтому украинским артистам недостаточно просто копировать западные форматы - важно иметь собственную уникальность и одновременно не терять связь с Украиной.

"Каждый рынок сохранил свою идентичность. Все рынки точно отличишь. А когда все пытаются быть а ля американцами, а ля британцами - это ложный путь. Надо, чтобы что-то было такое, что будет интересно продюсерам, лейблам, стриминговым платформам с нашими артистами. Вот что-то нужно найти", - подытожила звезда.

Напомним, ранее Потап признавался, что вместе с Настей они сейчас живут сразу в нескольких странах, однако основной из них остается Испания - в частности Барселона.

"Мы сейчас живем в разных странах: Киев, Майами, Барселона... Моя жена Настя Каменских поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени - это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, мы его очень хорошо знаем. Мы там базируемся и оттуда все движение происходит. Девушки рулят!" - заявил Потап в интервью латвийскому проекту "Все Всегда Везде".

Кроме того, сам Потап сменил сценический псевдоним и представил себя под именем Slavic Balagan.

Теперь артист позиционирует себя не как украинского шоумена, а как представителя Восточной Европы.

В одном из публичных высказываний он также называл Украину страной, в которой, по его словам, "ничего нет".