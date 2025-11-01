"Чикаго Буллз" шокируют НБА: повторили легендарный старт эпохи Майкла Джордана

Баскетбольный клуб "Чикаго Буллз" показывает феноменальное начало сезона НБА 2025/26. Команда выиграла все пять стартовых матчей регулярного чемпионата, что стало первым таким успехом с легендарного сезона 1996/97, когда за "быков" выступал Майкл Джордан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Пять из пяти: "Чикаго" непобедимы на старте

В своем последнем матче "Буллз" на домашнем паркете одолели "Нью-Йорк Никс" со счетом 135:125. Решающим стал первый отрезок игры, в котором хозяева создали комфортный отрыв в 19 очков.

Ранее "Чикаго" победили "Детройт Пистонс" (115:111), "Орландо Мэджик" (110:98), "Атланта Хокс" (128:123) и "Сакраменто Кингс" (126:113).

Таким образом, команда имеет идеальный баланс 5:0 и пока единственная в Восточной конференции без поражений.

"Bulls Nation... это настоящая сделка".



Чикаго переходит к 5-0 впервые с 1996-97! pic.twitter.com/kVcwz1WaHU - NBA (@NBA) 1 ноября 2025 г.

Реакция команды

Защитник "Буллз" Джош Гидди отметил коллективную силу команды.

"Мы как команда чувствуем себя хорошо на том уровне, на котором сейчас находимся, но еще многое нужно сделать", отметил Гидди.

Каждый вечер разные ребята выходят и вносят свой вклад. У нас есть шесть-семь игроков, которые в среднем набирают двузначные показатели. Это многое говорит о глубине состава и нашем влиянии на всех уровнях", - заявил баскетболист.

Последний раз "Чикаго Буллз" стартовали с пяти побед подряд 29 лет назад, в сезоне 1996/97.

Тогда команда под руководством Фила Джексона выиграла второй из трех чемпионских титулов в рамках знаменитого "второго трипита" Майкла Джордана.

Конкуренты в НБА

После пяти туров регулярного чемпионата "Буллз" лидируют в Восточной конференции с идеальным показателем. На Западе подобных результатов достигли только "Сан-Антонио" (5-0) и действующий чемпион НБА "Оклахома" (6-0).

Следующий матч "Чикаго Буллз" проведут против "Нью-Йорк Никс" в ночь на 3 ноября.