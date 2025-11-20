Сыграют ли Лень и Скапинцев? Баскетбольная сборная назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2027

Сборная Украины по баскетболу объявила состав на первые поединки основного раунда квалификации чемпионата мира-2027.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
В матчах первого окна первого этапа квалификации наша национальная команда сыграет 27 ноября в Тбилиси против Грузии и 30 ноября номинально домашнюю встречу -- в латвийской Риге против Дании.
Тренерский штаб сборной во главе с латвийским специалистом Айнарсом Багатскисом вызвал на эти матчи 12 игроков.
Состав сборной Украины:
Защитники:
Форварды:
Центровые:
В списке национальной команды отсутствуют имена экс-игроков НБА Алексея Леня и Дмитрия Скапинцева, которые перебрались в Европу и выступают за мадридский "Реал" и израильский "Хапоэль" из Иерусалима соответственно.
Также не помогут сборной Иссуф Санон, Виталий Зотов, Илья Сидоров и Богдан Близнюк.
Причины отсутствия ведущих исполнителей объяснил тренер сборной.
"К сожалению, у нас много потерь перед этими матчами. Из-за травмы голеностопа не сыграет Виталий Зотов, также травму спины получил Иссуф Санон. Я разговаривал с Ильей Сидоровым - он хотел бы присоединиться, но по семейным обстоятельствам не сможет.
Что касается Скапинцева - я встречался с ним во время сезона и мы отправили ему вызов на это окно.
Надеялись, что сможет сыграть Близнюк, но он буквально недавно подписал контракт на Тайване, и нет смысла ехать через полмира на пару матчей.
Поэтому теперь те задачи, которые перед нами стоят, мы должны решить тем составом, который у нас есть", - пояснил Багатскис.
Айнарс Багатскис (фото: ФБУ)
После успешного выступления в преквалификации, "сине-желтые" попали в группу А основного раунда. Их соперниками жребий определил сборные Испании, Грузии и Дании. Матчи состоятся с ноября 2025 года по июль 2026-го.
Календарь матчей сборной Украины:
Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния).
При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.
Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.
Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.
