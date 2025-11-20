RU

Сыграют ли Лень и Скапинцев? Баскетбольная сборная назвала состав на стартовые матчи отбора ЧМ-2027

Фото: "Сине-желтые" стартуют в основном раунде отбора (ФБУ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по баскетболу объявила состав на первые поединки основного раунда квалификации чемпионата мира-2027.

Кто сыграет в ноябре

В матчах первого окна первого этапа квалификации наша национальная команда сыграет 27 ноября в Тбилиси против Грузии и 30 ноября номинально домашнюю встречу -- в латвийской Риге против Дании.

Тренерский штаб сборной во главе с латвийским специалистом Айнарсом Багатскисом вызвал на эти матчи 12 игроков.

Состав сборной Украины:

Защитники:

  • Михаил Бублик ("Киев-Баскет")
  • Егор Сушкин ("Киев-Баскет")
  • Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)
  • Илья Тыртышник ("Катарцано", Италия)

Форварды:

  • Александр Липовый ("Рапид", Румыния)
  • Артем Ковалев ("Байройт", Германия)
  • Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)
  • Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния)
  • Ростислав Новицкий (ВЭФ, Латвия)
  • Иван Ткаченко (без клуба)

Центровые:

  • Максим Кличко ("Монако", Франция)
  • Артем Пустовой ("Андорра", Испания)

Потери команды

В списке национальной команды отсутствуют имена экс-игроков НБА Алексея Леня и Дмитрия Скапинцева, которые перебрались в Европу и выступают за мадридский "Реал" и израильский "Хапоэль" из Иерусалима соответственно.

Также не помогут сборной Иссуф Санон, Виталий Зотов, Илья Сидоров и Богдан Близнюк.

Причины отсутствия ведущих исполнителей объяснил тренер сборной.

"К сожалению, у нас много потерь перед этими матчами. Из-за травмы голеностопа не сыграет Виталий Зотов, также травму спины получил Иссуф Санон. Я разговаривал с Ильей Сидоровым - он хотел бы присоединиться, но по семейным обстоятельствам не сможет.

Что касается Скапинцева - я встречался с ним во время сезона и мы отправили ему вызов на это окно.

Надеялись, что сможет сыграть Близнюк, но он буквально недавно подписал контракт на Тайване, и нет смысла ехать через полмира на пару матчей.

Поэтому теперь те задачи, которые перед нами стоят, мы должны решить тем составом, который у нас есть", - пояснил Багатскис.

Айнарс Багатскис (фото: ФБУ)

Украина в отборе на ЧМ-2027: что известно

После успешного выступления в преквалификации, "сине-желтые" попали в группу А основного раунда. Их соперниками жребий определил сборные Испании, Грузии и Дании. Матчи состоятся с ноября 2025 года по июль 2026-го.

Календарь матчей сборной Украины:

  • 27 ноября 2025 года, Грузия - Украина
  • 30 ноября 2025 года, Украина - Дания
  • 27 февраля 2026 года, Украина - Испания
  • 2 марта 2026 года, Испания - Украина
  • 2 июля 2026 года, Украина - Грузия
  • 5 июля 2026 года, Дания - Украина

Путь на мундиаль

Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния).

При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.

Ранее мы рассказали, за что Международная федерация баскетбола забанила украинца из НБА.

Также читайте, как Святослав Михайлюк повторил личный рекорд на старте сезона НБА.

