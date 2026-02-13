ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Устарел ли юмор "Квартала 95"? Свищ из "ЖАБАГАДЮКИ" поделился мнением

Пятница 13 февраля 2026 15:15
UA EN RU
Устарел ли юмор "Квартала 95"? Свищ из "ЖАБАГАДЮКИ" поделился мнением
Автор: Иванна Пашкевич, Полина Иваненко

На фоне очередных обсуждений вокруг студии "Квартал 95" комик и резидент канала "ЖАБАГАДЮКА" Олег Свищ поделился своей позицией относительно скандалов и будущего формата юмора.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Свищ из "ЖАБАГАДЮКИ" назвал топ-5 фильмов с сильным послевкусием

Что Олег Свищ думает о скандалах "Квартала"

По словам артиста, сам факт скандалов свидетельствует о том, что проект продолжает вызывать реакцию в обществе.

"Я считаю так: если скандалы есть, то значит организм жив. В то же время складывается впечатление, что таких ситуаций стало слишком много, и это уже сигнал к выводам, и касается не только этого проекта, но и других публичных форматов. Мне кажется, страна очень изменилась - вместе с контекстом, чувствительностью и ожиданиями людей", - отметил участник юморист.

Он также добавил, что любой большой телевизионный или публичный формат нуждается в периодическом обновлении.

Устарел ли юмор &quot;Квартала 95&quot;? Свищ из &quot;ЖАБАГАДЮКИ&quot; поделился мнениемОлег Свищ (фото: пресс-служба)

"И естественно, что любому большому публичному формату время от времени нужны обновления: где-то пересобраться, где-то переосмыслить, где-то позволить себе эксперимент. Когда этот процесс происходит медленнее, чем меняется реальность, может возникать ощущение диссонанса", - подчеркнул он.

Краткая биография Олега Свища

Олег Свищ - украинский комик, актер, блогер и креативный продюсер. Уже много лет он работает в юморе, хотя в детстве мечтал о совсем другой профессии.

Несмотря на творческую карьеру, Свищ имеет юридическое образование и является магистром права.

Еще со школьных лет он играл в КВН, что впоследствии определило его профессиональный вектор.

Вместе с единомышленниками в Харькове он создал собственный театр "Воробушек", а позже команда приняла участие во втором сезоне популярного телепроекта "Лига смеха".

Устарел ли юмор &quot;Квартала 95&quot;? Свищ из &quot;ЖАБАГАДЮКИ&quot; поделился мнениемОлег Свищ (фото: instagram.com/olegsvish)

Именно этот период стал для него важным этапом становления как артиста.

После участия в телешоу Свищ переехал в Киев. Однако ожидаемого быстрого прорыва не произошло.

Первые годы в столице были финансово сложными: он жил с друзьями, пытался развивать собственное креативное агентство idealer$, инвестируя в идеи без гарантий прибыли. Ф

актически содержал себя за счет средств от продажи квартиры в Харькове. Успех пришлось выстраивать самостоятельно - без автоматических предложений или контрактов после телепроекта.

Сегодня Олег Свищ является соучредителем и креативным продюсером агентства idealer$, которое работает в сфере креатива и коммуникаций.

Устарел ли юмор &quot;Квартала 95&quot;? Свищ из &quot;ЖАБАГАДЮКИ&quot; поделился мнениемОлег Свищ (фото: пресс-служба)

Кроме того, он входит в состав донатной музыкальной группы Badstreet Boys. В команду также входят певец Dantes, комики Василий Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр и сам Свищ.

Группа выпускает клипы-сборы, сочетая юмор и музыку с волонтерской деятельностью.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
95-й квартал Звезды шоу-бизнеса
Новости
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы