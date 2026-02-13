Устарел ли юмор "Квартала 95"? Свищ из "ЖАБАГАДЮКИ" поделился мнением

На фоне очередных обсуждений вокруг студии "Квартал 95" комик и резидент канала "ЖАБАГАДЮКА" Олег Свищ поделился своей позицией относительно скандалов и будущего формата юмора.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

Что Олег Свищ думает о скандалах "Квартала"

По словам артиста, сам факт скандалов свидетельствует о том, что проект продолжает вызывать реакцию в обществе.

"Я считаю так: если скандалы есть, то значит организм жив. В то же время складывается впечатление, что таких ситуаций стало слишком много, и это уже сигнал к выводам, и касается не только этого проекта, но и других публичных форматов. Мне кажется, страна очень изменилась - вместе с контекстом, чувствительностью и ожиданиями людей", - отметил участник юморист.

Он также добавил, что любой большой телевизионный или публичный формат нуждается в периодическом обновлении.

Олег Свищ (фото: пресс-служба)

"И естественно, что любому большому публичному формату время от времени нужны обновления: где-то пересобраться, где-то переосмыслить, где-то позволить себе эксперимент. Когда этот процесс происходит медленнее, чем меняется реальность, может возникать ощущение диссонанса", - подчеркнул он.

Краткая биография Олега Свища

Олег Свищ - украинский комик, актер, блогер и креативный продюсер. Уже много лет он работает в юморе, хотя в детстве мечтал о совсем другой профессии.

Несмотря на творческую карьеру, Свищ имеет юридическое образование и является магистром права.

Еще со школьных лет он играл в КВН, что впоследствии определило его профессиональный вектор.

Вместе с единомышленниками в Харькове он создал собственный театр "Воробушек", а позже команда приняла участие во втором сезоне популярного телепроекта "Лига смеха".

Олег Свищ (фото: instagram.com/olegsvish)

Именно этот период стал для него важным этапом становления как артиста.

После участия в телешоу Свищ переехал в Киев. Однако ожидаемого быстрого прорыва не произошло.

Первые годы в столице были финансово сложными: он жил с друзьями, пытался развивать собственное креативное агентство idealer$, инвестируя в идеи без гарантий прибыли. Ф

актически содержал себя за счет средств от продажи квартиры в Харькове. Успех пришлось выстраивать самостоятельно - без автоматических предложений или контрактов после телепроекта.

Сегодня Олег Свищ является соучредителем и креативным продюсером агентства idealer$, которое работает в сфере креатива и коммуникаций.

Олег Свищ (фото: пресс-служба)

Кроме того, он входит в состав донатной музыкальной группы Badstreet Boys. В команду также входят певец Dantes, комики Василий Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр и сам Свищ.

Группа выпускает клипы-сборы, сочетая юмор и музыку с волонтерской деятельностью.