Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Удержится ли победная серия? Футзальная сборная Украины пройдет проверку чемпионами Европы

Фото: Сборная Украины побеждает в 12-ти матчах подряд (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по футзалу проведет две товарищеские встречи против действующего чемпиона Европы - сборной Португалии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Где и когда состоятся спарринги

С командой, которая возглавляет рейтинг сборных УЕФА, "сине-желтые" сыграют 19 и 21 декабря в португальском городе Тавира, на арене имени Эдуарду Мансинью. Начало обоих поединков - в 21:45 по киевскому времени.

Победная серия "сине-желтых"

В ноябре украинская команда провела контрольный матч против Франции, одержав победу со счетом 3:1. Этот успех продолжил победную серию украинцев, которая сейчас составляет 12 матчей подряд.

Подготовка к Евро-2026

Контрольные матчи в Португалии станут частью подготовки сборной Украины к чемпионату Европы-2026, который пройдет с 21 января по 7 февраля в Литве, Латвии и Словении.

Наша сборная сыграет матчи группового раунда в литовском Каунасе. Соперниками на этом этапе будут команды Армении, Литвы и Чехии.

 

