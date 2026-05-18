Просила ли Гайтана 20 тысяч евро за благотворительный концерт? Певица отреагировала на скандал

Украинская певица Гайтана отреагировала на скандал вокруг ее возможного участия в благотворительном шоу "Нашебачення". Артистка заявила, что информацию о ее якобы отказе выступать из-за денег подали манипулятивно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

Ситуация получила огласку после того, как юморист Антон Тимошенко рассказал, что организаторы благотворительного шоу "Нашебачення", которое состоялось в Киеве в мае, приглашали Гайтану к участию, однако получили отказ.

По словам стендап-комика, концерт был полностью донатным, а артисты выступали бесплатно, ведь целью мероприятия был сбор средств для украинских военных.

"Вы думаете у нас есть деньги, чтобы им что-то заплатить? Нет! Это абсолютно донатный благотворительный конкурс. Это наше основное требование, что мы не можем ничего заплатить артистам. Поэтому приходят только те, кто на это соглашается. В основном, соглашаются", - говорил Тимошенко.

"Ну, Гайтана сказала - 20 тысяч евро, или сколько там. Мы такие...даже если бы она сказала тысячу долларов... Поэтому мы рассчитывали только на людей, которые понимают, почему это важно", - делился он.

Гайтана отреагировала

Артистка опубликовала собственное объяснение. Она подчеркнула, что лично с ней никто не связывался и полноценного обсуждения проекта не было.

"Последние несколько дней в сети распространяется информация, поданная так, будто я отказалась участвовать в благотворительном проекте из-за денег. Считаю необходимым лично прокомментировать эту ситуацию", - написала знаменитость.

"Во-первых, со мной лично никто не общался. Не было ни одного полноценного звонка или обсуждения проекта, его миссии, организаторов, формата или целей сбора средств. Коммуникация ограничилась коротким сообщением моему концертному директору без всяких деталей. В переписке даже не шла речь о поддержке ВСУ", - продолжила она.

Гайтана объяснила, что за время полномасштабной войны неоднократно сталкивалась с сомнительными инициативами, которые называли себя благотворительными, но на самом деле имели коммерческий интерес.

По словам певицы, сумма, которую озвучил ее концертный директор, была стандартным рабочим ответом на неполный запрос, в котором не было деталей о формате мероприятия, его цели и организаторах.

"Во-вторых, за годы войны, к сожалению, появилось много псевдоблаготворительных инициатив, где за красивыми словами часто скрывается обычный коммерческий интерес. У меня уже был негативный опыт, когда организаторы заявляли о "благотворительности", а впоследствии оказывалось, что речь шла о заработке для участников проекта", - заявила исполнительница.

"Сумма, озвученная в переписке - была стандартным рабочим ответом концертного директора на неполный запрос без необходимых деталей и включала стандартный гонорар, расходы на музыкантов, переезды, и то что. Это не было "требованием гонорара за благотворительность", как сейчас это пытаются подать в заголовках", - пояснила она.

Артистка также подчеркнула, что ее команде не предоставили полной информации об идее проекта, формате помощи и том, кому именно должны были направить собранные средства.

"Со мной никто не связался лично, а моей команде не объяснили подробно ни идею проекта, ни его цель, формат помощи или то, кому именно она должна была быть направлена", - отметила певица.

Гайтана призналась, что ее возмущает не сама ситуация, а способ, которым ее имя использовали в публичном пространстве. По мнению артистки, вместо нормального диалога был создан скандал.

Отдельно певица прокомментировала тему благотворительности. Она отметила, что в ближайшее время будет выступать на фестивале "Поколение" в Днепре и Киеве, поскольку лично знает организаторов и доверяет их деятельности.

"И отдельно о благотворительности: 23.05 в Днепре и 30.05 в Киеве я буду выступать на фестивале "Поколение". Я знаю организаторов этого мероприятия лично и то, что они честно занимаются благотворительностью и помощью", - добавила звезда.

Для того, чтобы избежать дальнейших манипуляций, артистка также опубликовала скриншот переписки относительно ее возможного участия в проекте.

"Во избежание манипуляций и искажения фактов в карусели добавляю полный скриншот всей коммуникации относительно моего возможного участия в проекте", - подытожила певица.

Гайтана показала переписку с организаторами "Нашебачення" (фото: instagram.com/gaitanamusic)