RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Чепурной принес Украине медаль чемпионата мира-2025: блестящий финал в Джакарте

Назар Чепурной (фото: instagram.com/chepur_gym)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте. Единственную медаль для нашей команды получил Назар Чепурной, который занял третье место в финале опорного прыжка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Травма перед стартом не помешала медали

Накануне турнира украинский гимнаст получил травму пальцев во время тренировки на параллельных брусьях.

Из-за повреждения он отказался от выступлений на других снарядах и сосредоточился только на своей сильнейшей дисциплине - опорном прыжке.

Несмотря на ограниченную подготовку, Чепурной в третий раз подряд пробился в финал чемпионата мира. В квалификации он показал третий результат - 14.316 балла, претендуя на повторение "бронзы" ЧМ-2023.

Выступление Чепурного в финале

В решающем раунде Назар улучшил свои оценки. За первый прыжок он получил 14.466 балла, а за второй - 14.500. Средний результат составил 14.483 балла, что обеспечило украинцу третье место и вторую подряд "бронзу" мирового первенства.

Чемпионом стал представитель Филиппин Карлос Юло (14.866), который на 0.033 балла опередил армянина Артура Давтяна (14.833).

Итоговый подиум финала опорного прыжка (мужчины):

  1. Карлос Юло (Филиппины) - 14.866
  2. Артур Давтян (Армения) - 14.833
  3. Назар Чепурной (Украина) - 14.483

Единственная награда Украины на мировом первенстве

"Бронза" Чепурного стала первой и единственной медалью для Украины на чемпионате мира-2025. Еще один представитель команды, Владислав Грико, боролся за подиум в многоборье, но не смог войти в число призеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЧемпионат мира