Ждали 20 лет: "Арсенал" вышел в финал ЛЧ, но героем стал не автор гола
Лондонский "Арсенал" получил путевку в финал Лиги чемпионов 2025/26. В напряженном противостоянии дома "канониры" минимально одолели мадридский "Атлетико", обеспечив себе место в решающей игре турнира.
Триумфальное возвращение спустя 20 лет
Команда Микеля Артеты сумела второй раз в истории клуба пробиться в финал самого престижного еврокубка.
Последний раз лондонцы боролись за трофей еще в 2006 году, когда в драматическом матче уступили "Барселоне".
На этот раз путь к финалу пролег через сложное двухматчевое противостояние с подопечными Диего Симеоне, которое завершилось с общим счетом 2:1 в пользу англичан.
Развязка перед перерывом
Судьбу встречи на "Эмирейтс" 5 мая решил единственный эпизод в конце первого тайма.
На 44-й минуте Виктор Дьокереш организовал атаку правым флангом и выполнил навес на Леандро Троссара.
Хотя Ян Облак справился с первым ударом бельгийца, Букайо Сака оказался самым ловким на добивании, отправив мяч в сетку.
Во второй половине игры мадридцы пытались перехватить инициативу.
Лучший шанс упустил Джулиано Симеоне, который не смог попасть в пустые ворота.
"Арсенал" также имел возможность снять все вопросы о победителе, однако Дьокереш из выгодной позиции пробил выше перекладины.
Несмотря на давление гостей, лондонцы удержали победный результат.
Статистический портал SofaScore признал лучшим игроком матча полузащитника хозяев Деклана Райса.
Когда финал и кто соперник
Соперник лондонцев определится уже в среду, 6 мая.
Во втором полуфинале сойдутся ПСЖ и "Бавария" (первая игра завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан).
Решающий поединок за титул чемпиона Европы состоится 30 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".