Главная » Развлечения » Спорт

Ждали 20 лет: "Арсенал" вышел в финал ЛЧ, но героем стал не автор гола

23:58 05.05.2026 Вт
Пока все обсуждали забитый мяч, цифры SofaScore указали на совсем другого героя поединка
Екатерина Урсатий
Ждали 20 лет: "Арсенал" вышел в финал ЛЧ, но героем стал не автор гола
Лондонский "Арсенал" получил путевку в финал Лиги чемпионов 2025/26. В напряженном противостоянии дома "канониры" минимально одолели мадридский "Атлетико", обеспечив себе место в решающей игре турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Триумфальное возвращение спустя 20 лет

Команда Микеля Артеты сумела второй раз в истории клуба пробиться в финал самого престижного еврокубка.

Последний раз лондонцы боролись за трофей еще в 2006 году, когда в драматическом матче уступили "Барселоне".

На этот раз путь к финалу пролег через сложное двухматчевое противостояние с подопечными Диего Симеоне, которое завершилось с общим счетом 2:1 в пользу англичан.

Развязка перед перерывом

Судьбу встречи на "Эмирейтс" 5 мая решил единственный эпизод в конце первого тайма.

На 44-й минуте Виктор Дьокереш организовал атаку правым флангом и выполнил навес на Леандро Троссара.

Хотя Ян Облак справился с первым ударом бельгийца, Букайо Сака оказался самым ловким на добивании, отправив мяч в сетку.

Во второй половине игры мадридцы пытались перехватить инициативу.

Лучший шанс упустил Джулиано Симеоне, который не смог попасть в пустые ворота.

"Арсенал" также имел возможность снять все вопросы о победителе, однако Дьокереш из выгодной позиции пробил выше перекладины.

Несмотря на давление гостей, лондонцы удержали победный результат.

Статистический портал SofaScore признал лучшим игроком матча полузащитника хозяев Деклана Райса.

Когда финал и кто соперник

Соперник лондонцев определится уже в среду, 6 мая.

Во втором полуфинале сойдутся ПСЖ и "Бавария" (первая игра завершилась со счетом 5:4 в пользу парижан).

Решающий поединок за титул чемпиона Европы состоится 30 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной
Военная страховка для бизнеса: сколько стоит защита и как сделать ее более доступной