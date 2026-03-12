"Были ошибки". Вячеслав Довженко откровенно рассказал о первом браке

Вячеслав Довженко вспомнил отношения с бывшей женой Ксенией Башей, с которой прожил 17 лет в браке. Он признался, возникала ли между ними конкуренция, ведь оба из актерской профессии.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам актера, в начале их отношений с Ксенией, как и у многих молодых пар, возникали трудности. В то же время актерского соперничества никогда не было.
"Мы были молодыми людьми, у нас были ошибки, как у всех, кто только начинает создавать отношения в этом возрасте. Были определенные проблемы, но никогда не было конкуренции", - признался он.
В творческом плане они всегда поддерживали друг друга и помогали развиваться.
"Это была взаимопомощь, поддержка, совет какой-то. Я еще тогда поступил в режиссуру и вдруг осознал для себя, что я немножечко умнее там. Поэтому она позволяла мне какие-то умные вещи "толкать" и воспринимала это правильно. Поэтому у нас конкуренции в этом плане не было", - поделился он.
Актер 17 лет был женат на актрисе Ксении. В этом браке у пары родились двое сыновей - Иван и Василий.
Они развелась в 2018 году, но поддерживают связь из-за общих детей.
Ксения сейчас замужем за актером Александром Форманчуком, от которого также имеет дочь.
Довженко счастлив в отношениях, которые длятся третий год. В конце февраля он сообщил о помолвке с возлюбленной.
Избранницей звезды стала художница по костюмам Светлана, с которой его свела работа в театре.
По словам Довженко, предложение руки и сердца было забавным. Он пообещал раскрыть детали в будущем.
Сыграть свадьбу пара планирует летом. Невеста говорила, что мечтает провести церемонию летом в компании самых близких людей.
Ранее актер признался, как сыновья отнеслись к новым отношениям отца.