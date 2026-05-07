Брэд Питт не смог получить личные письма Джоли: что говорит суд

Что известно о новой победе Джоли

Суд Лос-Анджелеса встал на сторону актрисы и не позволил команде ее бывшего получить доступ к 22 электронным письмам в рамках судебного процесса.

Ранее апелляционный суд признал, что предыдущее решение о передаче переписки было ошибочным, поэтому дело повторно рассмотрели в низшей инстанции.

Суд постановил, что даже если часть писем не была непосредственной перепиской между адвокатом и клиентом, в них обсуждалась юридическая стратегия. Эти документы признали привилегированными и недоступными для другой стороны.

Адвокат Джоли назвал это "важной победой" для актрисы. По его словам, изначально сторона Питта хотела получить доступ к 126 конфиденциальным документам, но позже сократила запрос до 22-х.

"Теперь он не получит ничего. Это часть привычной практики мистера Питта - требовать контроль над всем, что касается Анджелины, в частности ее общения с собственными адвокатами. Мы очень рады, что и Апелляционный суд, и суд первой инстанции в конце концов положили этому конец", - отметил представитель звезды.

Питт не получил доступ к письмам Джоли (фото: Getty Images)

В то же время суд отказал актрисе в просьбе наложить на сторону Питта штраф почти на 34 тысячи долларов за попытку заставить ее передать переписку.

Инсайдер, приближенный к Питту, не считает решение суда окончательным поражением. По его словам, против Анджелины уже было принято немало решений.

"Не стоит праздновать временное решение, которое позволяет скрыть ее истинные намерения от суда", - отметил он.

Питт продолжает борьбу c Джоли (фото: Getty Images)

Что известно о суде между бывшими

Напомним, уже несколько лет бывшая пара решает судьбу французского поместья и винодельни Château Miraval, который они приобрели в 2011 году.

Конфликт касается доли Джоли, которую она продала компании, принадлежащей российскому бизнесмену Юрию Шефлеру.

Питт обвиняет бывшую в том, что она провела сделку без его согласия. А она настаивает, что действовала законно после неудачных переговоров с ним.