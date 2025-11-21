Боржемская - о реакции детей на популярность и злые комментарии: "Бывает больно"

Как дети Боржемской реагируют на ее популярность

По словам Марины, ее сын Роберт и дочь Оливия уже привыкли к тому, что "мама - публичный человек". Но тренер заботится о том, чтобы медийность не вредила их отношениям.

"Мы часто говорим о границах, где мама эксперт, а где просто мама. И тогда это весело, когда меня узнают, и дети наблюдают, улыбаются, помогают сфотографироваться. Но бывают разные дни, когда ты идешь, у тебя сейчас есть определенные проблемы, а ребенок не в очень хорошем настроении, поэтому мне нужно сконцентрироваться и помочь ему в этот момент", - объяснила Боржемская.

"И когда ко мне подходят и просят сфотографироваться, а я не могу отказать, хотя и понимаю, что как раз в этот момент я теряю связь со своим ребенком и оставляю его в своих мыслях. А так они нормально, с юмором, относятся к публичности и даже очень часто меня поддерживают в этом, потому что я вижу их глаза, которые светятся, когда ко мне люди подходят с теплом. Потому что они не просто подходят, а они всегда мне говорят что-то приятное, а это передается деткам", - отметила она.

Боржемская с сыном (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

А еще тренер рассказала, как ее дети реагируют на злые комментарии, которые нередко оставляют хейтеры. Не секрет, что в соцсетях юзеры бывают слишком резкими или даже бестактными.

"Ну, критика это часть публичности, я учусь отделять конструктив от эмоционального негатива, который чаще всего вообще не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому дети знают, что мама это публичная личность, а я стараюсь защитить их пространство и не втягивать во все, что происходит в комментариях. Я всегда прошу Роберта не читать, Оливку так же", - призналась Марина.

Дочь и сын Боржемской (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

По словам Боржемской, каждый имеет право на свое мнение, но "не каждое мнение имеет силу изменить то, что мы знаем о себе".

"И поэтому никто не знает нас лучше, чем мы сами. Никто не может почувствовать то, что проживаем именно мы. Самое главное, чтобы мы от этого не менялись. И я вижу, как это их учит какой-то стойкости, уверенности, способности сохранять достоинство, честь, уважение. Иногда, конечно, бывает больно, потому что я понимаю и вижу, как Роберт остро иногда реагирует. Но мы вместе и это самое главное", - рассказала блогерша.

"Я всегда стараюсь объяснить, что всегда мы будем кому-то нравиться, кому-то нет. И что на самом деле эти люди, которые пишут негативные комментарии, они же несчастливы, просто хотят кого-то обидеть, излучать то, что находится внутри. И это об определенном балансе в мире. Ну не может быть все идеально, мы все разные, поэтому должны воспринимать этот мир таким, какой он есть. Просто менять себя и свое отношение", - резюмировала она.