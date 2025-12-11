Борцы Харьковщины, поддерживаемые Корпорацией "Здоровье", завоевали медали на Кубке Украины

В общей сложности три призовых места в вольной борьбе получили харьковские спортсмены. Корпорация "Здоровье" поддерживает команду борцов во время подготовки к соревнованиям и инвестирует в развитие и популяризацию спорта в Украине.

Как пишет РБК-Украина , об этом говорится в релизе компании.

На протяжении 29-30 ноября борцы из разных уголков Украины соревновались за самый дорогой трофей в истории украинского спорта. Традиционно Кубок Украины по вольной борьбе и Чемпионат Украины по греко-римской борьбе проходит в киевском легкоатлетическом манеже.

В этом году соревнования были посвящены павшим воинам 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Участие в церемонии открытия приняли Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и Президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

Трое борцов, поддерживаемых Корпорацией "Здоровье", представляли Харьковщину на соревнованиях и заняли места на пьедестале почета.

Камиль Керимов получил "золото" в весовой категории 61 кг. Мухаммед Алиев в финале уступил сопернику и завоевал "серебро" в весовой категории 86 кг.

Фото: Мухамед Алиев, 2 место, и. к. 86 кг (пресс-служба)

Среди женщин Илона Прокопенюк стала первой в весовой категории 62 кг.

Фото: Илона Прокопенюк, 1 место, и.о. к. 62 кг (пресс-служба)

В третий раз Кубок Украины по вольной борьбе завоевала команда Ивано-Франковска. Они получили уникальный кубок, вошедший в Национальный реестр рекордов Украины как самый ценный спортивный трофей в Украине: вес кубка - 16 кг, изготовленный из сверхпрочного алюминиевого сплава, покрытый стерлинговым серебром, а ручки украшены 22-каратным золотом.

Спортивный сезон 2025 официально подошел к завершению, а значит впереди много работы, ведь начинается подготовка к чемпионату Европы.

Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье"", убежден, что, несмотря на войну, нужно продолжать поддерживать спортсменов. Ведь их победы на международной арене прославляют нашу страну.

"Наша страна богата талантами. Корпорация "Здоровье" гордится работниками, которые выступают, побеждают и являются примером для подрастающих поколений. Они демонстрируют феноменальную волю к победе, трудолюбие и силу характера. Их имена известны далеко за пределами страны", - подчеркнул Александр Доровской.