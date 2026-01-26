"Ближе к Олимпиаде". Беленюк рассказал о возвращении в большой спорт

Пока без планов на камбэк

По словам Беленюка, пока он не планирует возвращаться к профессиональной борьбе и не испытывает ностальгии по тренировочному процессу.

"В целом год после завершения карьеры для меня прошел нормально, без особой тоски именно по борьбе. После Олимпиады я не имел ни одной полноценной борцовской тренировки", - отметил спортсмен.

Новые этапы в жизни

Беленюк добавил, что после завершения выступлений заинтересовался другими видами активности, а также сосредоточился на профессиональной деятельности вне спорта.

"Я нашел для себя альтернативные виды спорта, которые мне нравятся, и ими занимаюсь. Также хватает работы. Важно уметь находить новые этапы в своей жизни", - подчеркнул он.

Решение - ближе к Олимпиаде

В то же время олимпийский чемпион не исключает, что может пересмотреть свою позицию ближе к следующим Играм.

"Теоретически такая возможность есть. У меня еще есть примерно год, чтобы окончательно принять решение", - сказал Беленюк.

Отметим, что следующие Олимпийские игры состоятся в американском Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.

Кто такой Жан Беленюк

35-летний украинский борец греко-римского стиля и политик. Олимпийский чемпион Токио-2020, серебряный призер Игр-2016 в Рио и бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже.

Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Украины.

С 2019 года - народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

В августе 2024 года Беленюк объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.