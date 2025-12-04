"Бой стратегического значения". В команде Усика рассказали, зачем чемпиону Уайдлер

Александр Усик получил разрешение от Всемирного боксерского совета (WBC) на проведение добровольной защиты чемпионского титула. Это открывает путь к потенциальному бою с американским экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером. В команде украинца объяснили неожиданный выбор соперника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports .

Сбитый "бомбардировщик"

Уайдлер владел титулом чемпиона мира WBC в супертяжелом весе в течение пяти лет (2015-2020). В свое время его рассматривали, еще как потенциального соперника Владимира Кличко. Но украинец выбрал бой с Тайсоном Фьюри.

Американец по прозвищу "Бронзовый бомбардировщик" был одним из самых опасных панчеров своего поколения. Известный мощным нокаутирующим ударом, он 43 из 44-х своих побед одержал досрочно.

С 2006 по 2019-й год Деонтей провел 43 поединка без поражений (одна ничья - с Тайсоном Фьюри). Но затем попал в полосу неудач. Сначала дважды проиграл Фьюри, затем - потерпел поражения от Джозефа Паркера и Чжан Чжилея.

Свой последний поединок провел в июне 2025-го - одолел техническим нокаутом в 7-м раунде соотечественника Тайррелла Херндона. Это был первый успех Уайдлера за почти три года.

С таким списком неудач, мало кто рассматривал 40-летнего американца, как возможного претендента на чемпионский бой. Но теперь Усик неожиданно дарит ему шанс.

Почему именно Уайдлер

Директор промоутерской компании Usyk17 Сергей Лапин объяснил, почему украинец выбрал именно этого соперника.

По его словам, бой с Уайлдером имеет стратегическое значение:

"Уайлдер - это огромное имя, которое может украсить рекорд Усика. Он один из самых опасных панчеров своего поколения, бывший чемпион мира и боец, которого знает весь боксерский мир. Победа над таким соперником укрепит наследие Усика и закроет еще одну важную главу в истории хевивейта".

Лапин также подчеркнул, что дело не только в спортивном аспекте:

"Это не просто бой. Это событие, которое привлекает огромный интерес фанатов, медиа и всей индустрии".

Александр Усик и Сергей Лапин (фото: instagram.com/serge_lapin)

Когда и где может состояться бой

По неофициальной информации, команды будущих соперников уже имели первые контакты.

Сейчас рассматриваются два варианта времени и места боя. Либо в феврале-марте в аравийском Эр-Рияде, либо - в апреле в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк).