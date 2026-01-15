Битва с чемпионкой и шанс на дерби: Свитолина и другие украинки узнали соперниц в Австралии

Шесть украинок в основе

В главной сетке Australian Open-2026 выступят сразу шесть представительниц Украины.

Напрямую в основную сетку попали:

Элина Свитолина (WTA 12)

Марта Костюк (WTA 20)

Даяна Ястремская (WTA 27)

Александра Олейникова (WTA 90)

Еще две украинки пробились в основу, успешно преодолев три раунда отбора:

Юлия Стародубцева (WTA 110)

Ангелина Калинина (WTA 178)

На данный момент соперниц в первом круге узнали четыре из шести украинок.

13-й старт Свитолиной

Первая ракетка Украины Свитолина проведет свой 13-й Australian Open в карьере. Украинка получила 12-й номер посева и начнет турнир матчем против представительницы Испании Кристины Букши (WTA 51). Это будет первое очное противостояние теннисисток.

В случае выхода во второй круг Свитолина сыграет с победительницей пары Франческа Джонс (Великобритания) - квалифаерка или лакилузер.

Костюк впервые встретится с Жакмо

Костюк, которая получила 20-й номер посева, седьмой раз в карьере сыграет в основе австралийского мэйджора. В стартовом раунде украинка встретится с француженкой Эльзой Жакмо (WTA 58) - ранее соперницы между собой не играли.

Во втором круге Костюк может сойтись с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) - Беатрис Хаддад-Мая (Бразилия). А уже в третьем раунде потенциальной соперницей является 11-я ракетка мира - "нейтральная" Екатерина Александрова.

Ястремская против неудобной Русе

Ястремская в седьмой раз выступит в основной сетке Australian Open. Лучшим результатом украинки остается полуфинал 2024 года. В этом году Даяна стартует в статусе 26-й сеяной матчем против Елены-Габриэлы Русе (Румыния).

Соперницы встретятся в четвертый раз, и все предыдущие поединки завершались в пользу румынской теннисистки. В последний раз Русе обыграла Ястремскую в финале квалификации US Open-2023.

Жеребьевка оставила шанс на украинское дерби уже в 1/8 финала. Такой сценарий возможен, если Свитолина и Ястремская успешно преодолеют первые три круга турнира.

Олейникова: испытание чемпионкой

Олейникова единственная из украинок начнет турнир матчем против сеяной соперницы. В первом круге украинке будет противостоять действующая чемпионка Australian Open - Мэдисон Киз (США), которая имеет 9-й номер посева. Это будет первая очная встреча теннисисток.

Матчи украинок в первом круге AO-2026:

Элина Свитолина (12-й посев) - Кристина Букша (Испания)

Марта Костюк (20) - Эльза Жакмо (Франция)

Даяна Ястремская (26) - Елена-Габриэла Русе (Румыния)

Александра Олейникова - Мэдисон Киз (США, 9)

Когда стартует Australian Open-2026

Матчи основной сетки первого грендслема сезона начнутся в ночь на воскресенье, 18 января - по киевскому времени.

В прошлом году лучший результат среди украинок показала Элина Свитолина, которая добралась до четвертьфинала турнира.