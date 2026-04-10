Больше не скрывает: известная украинская актриса беременна первенцем

12:20 10.04.2026 Пт
2 мин
Она долго молчала об этом, а теперь поделилась новостью
aimg Катерина Собкова
Мила Сивацкая (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Украинская актриса Мила Сивацкая, которая сейчас живет со своим мужем в Испании, объявила в сети радостную новость - она скоро станет мамой.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикации в Instagram.

Мила Сивацкая беременна первенцем

Актриса опубликовала стильное видео с животиком, которое подписала лаконично "+1".

Позже она сделала еще один пост - уже с фото.

"Апԁ so a new chapter begins (И начинается новая глава - ред.)", - отметила она в подписи к фото.

На снимках Мила позирует на фоне живописных пейзажей, одетая в нежные, свободные платья. На некоторых фото она нежно держит руки на животе, а ее лицо светится счастьем и радостью.

Мила Сивацкая беременна первенцем (фото: instagram.com/mila_sivatskaya)

Реакция сети

Поклонники и коллеги Милы Сивацкой засыпали ее поздравлениями и теплыми словами. Многие отметили, что она выглядит невероятно красивой и женственной:

  • "Самая прекрасная новость. Поздравляю тебя с большим и беспрекословным счастьем", - написала актриса Любава Грешнова
  • "Моя красавица, обожаю", - отметила Екатерина Кузнецова
  • "Поздравляю, мамочка", - написала Наталка Денисенко
  • "Мои поздравления", - отметила Рамина
  • "И нет ничего важнее во всем мире, чем ребенок под сердцем", - написала актриса Анна Сагайдачная
  • "Поздравляю", - написала журналистка Алина Доротюк.

Что известно о Миле Сивацкой

Сивацкая родилась в Киеве в 1998 году. С детства занималась танцами - народными и бальными, а в 2010 году стала чемпионкой Украины по спортивным бальным танцам в категории "1-D класс".

Получила известность благодаря ролям в сериалах "Кружево судьбы", "Хороший парень", "Гарант", "Последний богатырь" и других.

Кроме актерской карьеры, она занимается музыкой: в свое время участвовала в шоу "Голос. Дети" и дошла до финала детского "Евровидения" 2011 года в составе группы "Флешки".

Сивацкая также работала ведущей на конкурсах красоты и благотворительных мероприятиях в Киеве.

В 2023 году объявила о помолвке, а в 2024-м она вышла замуж за мужчину по имени Сергей - они познакомились случайно в аэропорту "Жуляны".

В конце того же года супруги переехали жить в Испанию. По словам актрисы, переезд состоялся официально и был спланирован заранее.

