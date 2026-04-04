41-летняя участница Нацотбора впервые стала мамой: милое фото с малышом

Украинская певица Ната Смирина из группы Pur:Pur, которая участвовала в Нацотборе на "Евровидение", впервые стала мамой. Артистка умилила коллег и фанов кадрами с младенцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Смириной.

41-летняя Смирина сообщила, что 3 апреля у нее родилась дочь. Девочку назвали Лией. На фото, которое артистка обнародовала в Instagram, она позирует вместе с любимым (музыкальным продюсером Ильей) и младенцем в роддоме.

Певица пока не спешит делиться всеми подробностями, но дала понять, что очень счастлива. А в описании Ната коротко рассказала подписчикам, которые засыпали ее поздравлениями, что сейчас у них "все прекрасно".

Под постом артистки сразу появились десятки теплых слов от поклонников и коллег. Ее поздравляли с рождением дочери, желали легкого восстановления и счастливой судьбы для маленькой Лии.

"Большая любовь!" - написал Антон Савлепов.

"Друзья мои хорошие, как я счастлива за вас!" - призналась Джамала.

"Ура, поздравляем! Пусть будет самой счастливой", - отметила группа The Hardkiss.

Что известно о Нате Смириной и Pur:Pur

Ната Смирина известна как фронтвумен харьковской инди-поп-группы Pur:Pur, которая была основана в 2008 году. Коллектив быстро привлек к себе внимание благодаря узнаваемому звучанию и песням, которые активно распространялись в соцсетях.

Широкой аудитории группа стала особенно заметной после участия в Нацотборе на "Евровидение" в 2016 году. Тогда Pur:Pur дошли до финала и заняли четвертое место, уступив Джамале, The Hardkiss и SunSay. Также группа участвовала в Нацотборе на "Евровидение-2018".

Кроме работы с группой, Смирина также участвовала в "Голосе страны". Тогда ее выступление вызвало восхищение у всех тренеров, а Святослав Вакарчук назвал Pur:Pur одной из лучших украинских групп.

За годы творчества коллектив успел выпустить несколько альбомов, гастролировать по Украине, выступать с симфоническим оркестром и получить репутацию одного из самых интересных инди-проектов страны.