41-летняя участница Нацотбора впервые стала мамой: милое фото с малышом

13:35 04.04.2026 Сб
2 мин
Артистка уже рассекретила имя и пол ребенка, а еще поделилась очень нежным фото с крохой
Полина Кузенко
Украинская певица Ната Смирина из группы Pur:Pur, которая участвовала в Нацотборе на "Евровидение", впервые стала мамой. Артистка умилила коллег и фанов кадрами с младенцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Смириной.

Певица из "Нацотбора" впервые стала мамой

41-летняя Смирина сообщила, что 3 апреля у нее родилась дочь. Девочку назвали Лией. На фото, которое артистка обнародовала в Instagram, она позирует вместе с любимым (музыкальным продюсером Ильей) и младенцем в роддоме.

41-летняя участница Нацотбора впервые стала мамой: милое фото с малышомСмирина впервые стала мамой (скриншот)

Певица пока не спешит делиться всеми подробностями, но дала понять, что очень счастлива. А в описании Ната коротко рассказала подписчикам, которые засыпали ее поздравлениями, что сейчас у них "все прекрасно".

41-летняя участница Нацотбора впервые стала мамой: милое фото с малышомИзвестная певица родила первенца (скриншот)

Под постом артистки сразу появились десятки теплых слов от поклонников и коллег. Ее поздравляли с рождением дочери, желали легкого восстановления и счастливой судьбы для маленькой Лии.

  • "Большая любовь!" - написал Антон Савлепов.
  • "Друзья мои хорошие, как я счастлива за вас!" - призналась Джамала.
  • "Ура, поздравляем! Пусть будет самой счастливой", - отметила группа The Hardkiss.

41-летняя участница Нацотбора впервые стала мамой: милое фото с малышомНата Смирина и ее муж (скриншот)

Что известно о Нате Смириной и Pur:Pur

Ната Смирина известна как фронтвумен харьковской инди-поп-группы Pur:Pur, которая была основана в 2008 году. Коллектив быстро привлек к себе внимание благодаря узнаваемому звучанию и песням, которые активно распространялись в соцсетях.

Відбір на Євробачення 2018: що відомо про гурт Pur:Pur (фото, відео)Ната Смирина (фото: purpurmusic.com)

Широкой аудитории группа стала особенно заметной после участия в Нацотборе на "Евровидение" в 2016 году. Тогда Pur:Pur дошли до финала и заняли четвертое место, уступив Джамале, The Hardkiss и SunSay. Также группа участвовала в Нацотборе на "Евровидение-2018".

Кроме работы с группой, Смирина также участвовала в "Голосе страны". Тогда ее выступление вызвало восхищение у всех тренеров, а Святослав Вакарчук назвал Pur:Pur одной из лучших украинских групп.

За годы творчества коллектив успел выпустить несколько альбомов, гастролировать по Украине, выступать с симфоническим оркестром и получить репутацию одного из самых интересных инди-проектов страны.

Россияне атаковали Киев дронами: в офисном здании вспыхнул пожар
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
