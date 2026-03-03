Белый в "черном" техномире. ODYSSAY намолил солд-аут в Киеве и раскрыл секрет белого образа

Главное:

ODYSSAY собрал полный зал с программой ODA Symphony, хотя сам не был уверен, что билеты раскупят полностью.

Три месяца артист засыпал с визуализацией полного зала, но до последнего не знал, станет ли это реальностью.

Фирменный белый сценический стиль ODYSSAY родился как протест против "черного" техно-тренда и желание быть заметным.

Следующий шаг - технический апгрейд и коллаборации с топ-звездами, среди которых ARTBAT, KOROLOVA и другие

"Я не был уверен, что соберется столько людей"

Артист признается: даже после концерта ему сложно осознать масштаб события.

"Эмоции такие, я пока не могу осознать то, что произошло. Я думаю, что мне нужно какое-то время, чтобы это переварить", - сказал музыкант.

Несмотря на мечту о полном зале, уверенности в солд-ауте не было.

"Нет. Но очень хотел. Я три месяца засыпал с картинкой перед глазами. Что я стою и полный зал. Я не знал, как это будет. Просто не знал, как это будет. Не скажу, что я был уверен, что соберется столько людей. Но это очень приятно, что они пришли. Что все вы пришли. Кайф", - поделился ODYSSAY.

ODYSSAY (фото: Анастасия Степанюк)

Как ODYSSAY стал "белым" в черном техномире

Сегодня сценическая эстетика артиста - узнаваемая. Но сначала, говорит он, все выглядело совсем иначе.

"Первые наши выступления у меня не было ничего. Я просто в черной футболке выступал. Но когда я посмотрел фото после выступления, я подумал, что это никуда не годится", - вспомнил исполнитель.

Со временем появилась черная шляпа, но переломный момент наступил позже - когда он обратил внимание на общий дресс-код электронной сцены.

"Когда ты выступаешь на электронных ивентах, все люди приходят в черном. И я как-то обратил внимание, что когда я стою на бэкстейдже, то меня никто не видит. Думаю, а если я в черном техномире, буду белым", - объяснил артист.

ODYSSAY (фото: Анастасия Степанюк)

По его словам, это было не только стилистическое решение, но и определенный шаг навстречу собственной философии звучания.

О коллаборации с топами электронной сцены

Говоря о возможных фитах, ODYSSAY не стал выделять кого-то одного, но назвал артистов, которых уважает.

"У нас есть супер-топ артисты, которые сейчас выступают по всему миру. Это ARTBAT, KOROLOVA, Мисс Моник, Eight Kays, Woo York (Ву Йорк). Все эти артисты - это топ величина, которых я очень уважаю и ценю. То есть, если бы кто-то из них согласился со мной сделать фит, я бы сделал, без вопросов", - отметил музыкант.

ODYSSAY (фото: Анастасия Степанюк)

Следующая цель после Дворца спорта

После солд-аута артист не говорит о паузе - наоборот, планирует двигаться дальше.

"Следующая цель - это улучшить то, что можно улучшить технически. Придумать еще что-то новое и двигаться вперед с той же энергией", - подчеркнул он.

ODYSSAY (фото: Анастасия Степанюк)

Кто такой ODYSSAY

ODYSSAY - сценическое имя украинского электронного артиста Максима Ермакова, который стал известным благодаря авторскому звучанию.

В своем творчестве он сочетает атмосферную электронику с этническими элементами и кинематографической эпичностью, работая на стыке melodic techno и progressive house.

Композиции музыканта отличаются глубокими басами, завораживающими мелодическими линиями и масштабным саундом.

ODYSSAY (фото: Анастасия Степанюк)

Именно это формирует его узнаваемый стиль - как во время клубных выступлений, так и на больших концертных площадках.

Артист активно гастролирует по странам Европы. Его выступления проходили в знаковых клубах и на фестивалях Германии, Польши, Франции и Испании.

После начала полномасштабной войны музыкант использует свои концерты как платформу для поддержки Украины - во время выступлений он приобщается к сбору средств на гуманитарные нужды и помощь Вооруженным силам Украины.