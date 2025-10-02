"Барселона" не прошла Забарного: украинец получил самую высокую оценку в игре ПСЖ

Дебют в старте и уверенная игра

Ранее Забарный дебютировал в главном клубном турнире Европы выходом на замену в матче с "Аталантой" (4:0).

В чемпионате Франции он уже успел провести два поединка и забил свой первый гол в составе парижан в ворота "Осера".

На выезде против каталонцев украинец образовал пару центральных защитников с Виллианом Пачо и провел шестой матч в старте после перехода в ПСЖ.

Решающие действия в обороне

Уже на 12-й минуте Забарный наносил удар по воротам соперника головой, а вскоре совершил решающий сейв, когда Ферран Торрес пытался поразить пустые ворота.

В общем украинец заблокировал два удара, четыре раза отбирал мяч и однажды спас команду на линии.

Также защитник выиграл 5 из 6 единоборств и продемонстрировал высокую точность передач - 52 из 54 пасов дошли до партнеров (96%).

ПСЖ одержал волевую победу со счетом 2:1. После гола Феррана Торреса на 19-й минуте французская команда сравняла счет благодаря Сенни Маюлу, а решающий мяч на 90-й минуте забил Гонсалу Рамош после передачи Ашрафа Хакими.

Как оценили игру украинца

Аналитический портал SofaScore признал Забарного лучшим игроком матча, оценив его выступление в 7,7 балла.

Вторыми по оценкам стали Нуну Мендеш, который отметился голевой передачей, и Ламин Ямаль.

Дальнейший календарь

После двух стартовых побед в Лиге чемпионов действующие обладатели трофея занимают третью позицию в группе.

Следующий матч ПСЖ проведет 21 октября против вице-чемпиона Германии "Байера".