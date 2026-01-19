ua en ru
"Аякс" не экономит: зарплата Зинченко станет рекордной для клуба

Понедельник 19 января 2026 19:23
UA EN RU
"Аякс" не экономит: зарплата Зинченко станет рекордной для клуба Фото: Александр Зинченко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский защитник Александр Зинченко не потеряет в финансовых условиях после перехода в нидерландский "Аякс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aftv.co.uk.

"Аякс" берет все на себя

Игрок сборной Украины близок к переходу в амстердамский клуб. "Аякс" и лондонский "Арсенал", которому принадлежит Зинченко, согласовали аренду 29-летнего футболиста до июня 2026 года. Нынешняя аренда игрока в "Ноттингем Форест" будет досрочно прекращена.

Одним из ключевых моментов сделки стал финансовый аспект. "Аякс" полностью покроет зарплату украинца, которая составляет около 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 173 тысячи евро).

Таким образом, за полгода в Нидерландах Зинченко заработает около 3,5 млн фунтов (4 млн евро), и вся эта сумма будет выплачена амстердамским клубом - без участия "Арсенала".

Самый дорогой игрок

В случае завершения трансфера Зинченко станет самым высокооплачиваемым футболистом "Аякса".

Для сравнения, ближайшие к нему по уровню зарплат игроки команды - Ко Итакура и Каспер Дольберг - получают около 68 тысяч евро в неделю, что почти втрое меньше.

Возможен полноценный трансфер

Также отмечается, что нидерландский гранд не исключает варианта подписания Зинченко на правах свободного агента летом 2026 года, когда завершится его контракт с "Арсеналом".

Главной причиной потенциального перехода в "Аякс" называют желание украинца получать стабильную игровую практику.

Напомним, первую часть сезона Зинченко провел в аренде у "Ноттингем Форест", где сыграл 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее мы сообщили, кто признан лучшим футболистом скандального Кубка африканских наций.

Также узнайте, за какую сумму "Рома" готова продать Артема Довбика и где может оказаться украинец.

