"Аякс" не экономит: зарплата Зинченко станет рекордной для клуба
Украинский защитник Александр Зинченко не потеряет в финансовых условиях после перехода в нидерландский "Аякс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aftv.co.uk.
"Аякс" берет все на себя
Игрок сборной Украины близок к переходу в амстердамский клуб. "Аякс" и лондонский "Арсенал", которому принадлежит Зинченко, согласовали аренду 29-летнего футболиста до июня 2026 года. Нынешняя аренда игрока в "Ноттингем Форест" будет досрочно прекращена.
Одним из ключевых моментов сделки стал финансовый аспект. "Аякс" полностью покроет зарплату украинца, которая составляет около 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю (примерно 173 тысячи евро).
Таким образом, за полгода в Нидерландах Зинченко заработает около 3,5 млн фунтов (4 млн евро), и вся эта сумма будет выплачена амстердамским клубом - без участия "Арсенала".
Самый дорогой игрок
В случае завершения трансфера Зинченко станет самым высокооплачиваемым футболистом "Аякса".
Для сравнения, ближайшие к нему по уровню зарплат игроки команды - Ко Итакура и Каспер Дольберг - получают около 68 тысяч евро в неделю, что почти втрое меньше.
Возможен полноценный трансфер
Также отмечается, что нидерландский гранд не исключает варианта подписания Зинченко на правах свободного агента летом 2026 года, когда завершится его контракт с "Арсеналом".
Главной причиной потенциального перехода в "Аякс" называют желание украинца получать стабильную игровую практику.
Напомним, первую часть сезона Зинченко провел в аренде у "Ноттингем Форест", где сыграл 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
