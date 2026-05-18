Аурика Ротару раскрыла размер пенсии и призналась, на чем зарабатывает во время войны

Артистка призналась, что сейчас основным источником ее дохода является не музыка.

По словам Ротару, в свое время ее муж стал инициатором покупки недвижимости, которая сейчас и помогает ей финансово.

Исполнительница уточнила, что речь идет не о квартирах, а об офисной недвижимости.

Аурика призналась, что это является сейчас ее основным заработком.

В то же время певица объяснила, что музыка во время полномасштабной войны не приносит такого дохода, как раньше.

Причина в том, что сейчас многие выступления имеют благотворительный характер.

"Нет, потому что сейчас очень много благотворительных концертов. Мы сейчас работаем для того, чтобы помогать нашим ребятам. Это в первую очередь", - пояснила знаменитость.

Аурика Ротару (фото: instagram.com/rotaruaurika_official)

По словам Ротару, коммерческие концерты тоже случаются, но даже с них она отдает часть средств на поддержку украинских военных.

"Есть, конечно, такие концерты коммерческие, но на этих концертах мы все равно отдаем часть для ВСУ", - добавила певица.

Также Аурика Ротару рассказала, какая сумма ей нужна для базовых ежемесячных расходов.

Сестра Софии Ротару имеет дом, авто, оплачивает коммунальные услуги и помогает родным.

По словам певицы, ей достаточно около 100 тысяч гривен в месяц.

"100,000 грн мне хватает для того, чтобы машину заправить за домом следить надо коммуналку помочь детям. Хотя они хоть работают сами, но надо что-то внучкам, чем-то побаловать", - поделилась Аурика.

Отдельно артистка рассекретила размер своей пенсии. Несмотря на звание народной артистки Украины, сумма оказалась довольно скромной.

"6,000 грн", - сказала исполнительница.

Когда ведущий уточнил, это уже со всеми надбавками, артистка подтвердила. В то же время она с иронией добавила, что звание народной артистки дает лишь небольшую доплату.

"Плюс 300 грн", - отметила Аурика Ротару.