Архитектор объяснила, возможны ли "15-минутные города" в Украине

Что такое "15-минутный город"

"15-минутный город" - это концепция городского планирования, согласно которой большинство повседневных потребностей жителей должны быть доступны в течение 15 минут пешком или на велосипеде от их дома.

Основная идея заключается в создании многофункциональных, локальных кварталов вместо традиционного разделения на "спальные" районы и отдельные деловые или промышленные зоны.

Такая модель урбанистики стремится обеспечить, чтобы работа, образование (школы, детсады), здравоохранение (поликлиники), магазины, парки и культурные объекты были равномерно распределены и находились в пределах короткой, комфортной прогулки или поездки на велосипеде.

Внедрят ли 15-минутную логику в восстановление наших городов? (фото: freepik)

Это прямо противоречит модели, господствовавшей большую часть XX века, которая заставляла людей преодолевать большие расстояния на автомобиле или общественном транспорте.

Конечная цель - уменьшить зависимость от автомобилей, улучшить экологическую ситуацию, повысить уровень физического здоровья и социальной сплоченности в общинах.

Эта концепция приобрела особую популярность в мире после пандемии COVID-19, когда люди стали больше ценить доступность услуг вблизи дома.

"15-минутные города": примеры, преимущества и перспективы в Украине

По словам Нарыжной, украинские города исторически развивались иначе.

"Киев, например, формировался с четким функциональным разделением: Разделение было ремесленным, некоторые районы имели преимущественно рабочий характер. В советское время эта сегрегация только усилилась из-за политики однообразной застройки - соцгорода, панельные дома, монокварталы и т.д.", - комментирует урбанистка.

Впрочем, мировой опыт доказывает, что исправить ошибки прошлого возможно.

Сегодня перейти к принципам "15-минутного города" - официальная цель, например, Таллина.

Для этого эстонцы развивают различные виды мобильности: публичный транспорт (который является бесплатным уже более десяти лет), велосипедные маршруты, пешеходную инфраструктуру и тому подобное.

Параллельно в столице Эстонии модернизируют советские панельные районы, например Мустамяе, превращая их дворы в полноценные публичные пространства для общения и отдыха.

А бывшие индустриальные территории, такие как квартал Ротерманна, развивают по принципам многофункциональности, сочетая жилые, офисные и коммерческие помещения. Похожие реформы происходят в Париже, Хельсинки, Вене.

В Украине этот сценарий выглядит по-разному для разных типов районов.

"В центре Львова или на Подоле в Киеве мы уже частично живем в формате "15-минутного города" - магазины, школы, кафе рядом. Проблема - безопасность передвижения, тротуары, транспорт. А вот в спальниках, типа Троещины, мы видим классическую советскую зональность: спать здесь, работать там. Это порождает маятниковые потоки и пробки", - говорит архитектор.

Восстановление после войны дает шанс заложить новую логику городского планирования. Организации вроде Eurocities и Всемирного банка уже советуют интегрировать принцип 15-минутной доступности в программы восстановления.

То есть строить не только жилье, но и сразу рядом - школы, детсады, амбулатории, места для работы и досуга.

"Это не только об удобстве, но и об экономической выгоде. Человек, который тратит два часа на дорогу, - это потерянный ресурс города. Человек, который может пешком или на велосипеде за 10-15 мин добраться до всех услуг, - это экономически активный житель", - отмечает эксперт.

В то же время урбанистка предупреждает: "15-минутный город" - не волшебная таблетка.