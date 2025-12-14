Аргентину могут отстранить от ЧМ-2026 из-за коррупции: угроза становится реальной

Что известно о коррупционном скандале

По данным аргентинского СМИ, правоохранительные органы проводят масштабное расследование деятельности руководителей АФА. В рамках следственных действий 10 декабря состоялись обыски у президента ассоциации Клаудио Тапии, его доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя казначея Лучано Накиса.

Особое внимание следствия привлекло роскошное поместье в городе Пилар, площадью около 10 гектаров. Объект оснащен вертолетной площадкой, конной фермой и гаражом с коллекцией ретроавтомобилей.

Формально его владельцами значатся пенсионерка и предприниматель, однако в рамках расследования предполагается, что их использовали, как подставных лиц. Главная задача следствия - установить фактических бенефициаров этого имущества и выявить возможные схемы незаконного обогащения должностных лиц футбольной федерации.

Позиция ФИФА и возможные санкции

Международная федерация футбола последовательно придерживается позиции, согласно которой любое вмешательство государственных структур во внутренние дела национальных федераций, является основанием для применения дисциплинарных мер.

Среди возможных санкций - временное приостановление членства АФА в ФИФА или даже отстранение сборной Аргентины от официальных турниров, включая чемпионат мира.

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони уже заявил, что не уверен в целесообразности участия его команды в Финалессиме - против Испании в марте 2026 года.

Аргентина на ЧМ-2026

Аргентина является действующим чемпионом мира - свой третий титул команда завоевала в 2022 году в Катаре, победив Францию в финале.

На ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, Аргентина попала в группу J, где ее соперниками стали Алжир, Австрия и Иордания.

Первый матч аргентинцев на турнире запланирован на 16 июня 2026 года.