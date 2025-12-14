Аргентину могут отстранить от ЧМ-2026 из-за коррупции: угроза становится реальной

Действующий чемпион мира по футболу - сборная Аргентины - оказался под реальной угрозой отстранения от чемпионата мира 2026 года. Причина - масштабный коррупционный скандал вокруг руководства Аргентинской футбольной ассоциации (АФА), за которым внимательно следит ФИФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Naciоn.
По данным аргентинского СМИ, правоохранительные органы проводят масштабное расследование деятельности руководителей АФА. В рамках следственных действий 10 декабря состоялись обыски у президента ассоциации Клаудио Тапии, его доверенного лица Пабло Товигиньо и заместителя казначея Лучано Накиса.
Особое внимание следствия привлекло роскошное поместье в городе Пилар, площадью около 10 гектаров. Объект оснащен вертолетной площадкой, конной фермой и гаражом с коллекцией ретроавтомобилей.
Формально его владельцами значатся пенсионерка и предприниматель, однако в рамках расследования предполагается, что их использовали, как подставных лиц. Главная задача следствия - установить фактических бенефициаров этого имущества и выявить возможные схемы незаконного обогащения должностных лиц футбольной федерации.
Международная федерация футбола последовательно придерживается позиции, согласно которой любое вмешательство государственных структур во внутренние дела национальных федераций, является основанием для применения дисциплинарных мер.
Среди возможных санкций - временное приостановление членства АФА в ФИФА или даже отстранение сборной Аргентины от официальных турниров, включая чемпионат мира.
Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони уже заявил, что не уверен в целесообразности участия его команды в Финалессиме - против Испании в марте 2026 года.
Аргентина является действующим чемпионом мира - свой третий титул команда завоевала в 2022 году в Катаре, победив Францию в финале.
На ЧМ-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, Аргентина попала в группу J, где ее соперниками стали Алжир, Австрия и Иордания.
Первый матч аргентинцев на турнире запланирован на 16 июня 2026 года.
