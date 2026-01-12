Мозговая трогательно обратилась к дочери в день ее 32-летия: "Твой земной путь начался с любви"

32-летие первенца звездная мама отметила трогательным сообщением, опубликовав коллаж из семейных фотографий.

В своем обращении Мозговая поделилась личными воспоминаниями и размышлениями о жизненном пути дочери, отметив ее внутреннюю силу и непростой опыт.

"Сильными" души не рождаются. Их закаляет "путь". Этот твой земной путь начался с Любви ... мы ждали тебя ... и ты родилась в один день со своим папой, сделав ему самый большой подарок за его короткую, но очень яркую жизнь" - поделилась Алена.

Алена Мозговая поздравила дочь Зою с днем рождения (скриншот)

Продюсер также откровенно написала об испытаниях, которые часто сопровождают людей с глубоким внутренним миром, и о том, как эти переживания формируют личность.

"У таких "сильных" душ, как твоя, нелегкое детство не редкость. Они часто теряют близких, переживают глубокие кризисы, испытывают одиночество среди людей, которые "не чувствуют глубины". Но это одиночество не пустота. Это зов. И он привел тебя к тем, кто такой же, как ты. Тех, кто держит свет там, где другие его теряют. Своим присутствием. Своей честностью. Своей способностью любить, даже через боль. Своим умением подниматься снова и снова. Тех, кто меняет вибрацию пространства, не вмешиваясь насильно в чужие выборы. Когда мир меняет эпоху, приходят те, кто может выдержать энергии нового времени. С Днем рождения, моя прекрасная Зоя! Живи! Люби! Твори! Мири! Всегда рядом. Люблю безусловно. Твоя я", - написала звезда.

Как известно, в мае 2025 года Зоя обручилась со своей любимой женщиной Юлией.

Ранее Алена Мозговая публично рассказывала о своем отношении к выбору дочери и неоднократно подчеркивала, что поддерживает ее личное счастье.

Зоя Мозговая с возлюбленной (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Напомним, у Мозговой трое дочерей: кроме Зои, она воспитывает 27-летнюю Евгению от певца Александра Пономарева и 10-летнюю Соломию от певца Дэвида Аксельрода.