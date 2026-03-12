"Антитіла" осуществили мечту юного гитариста прямо на сцене: трогательное видео

Как группа "Антитела" осуществила мечту шестиклассника

Во время концерта к группе из зала обратился мальчик. Он попросил разрешения сыграть вместе с музыкантами на гитаре песню "Вдома". Но когда получил слово, настолько разволновался, что расплакался на месте.

"Мечтаю сыграть с вами "Вдома" на гитаре, очень очень... И расплакался. Это произошло внутри концерта, между песнями. А уже через час Влад раздавал рок прямо со сцены и эпично завершил концерт. Мечтаешь? Действуй! Так работает. Львов, спасибо!" - подписал видео фронтмен коллектива.

В финале выступления Тарас пригласил мальчика на сцену. Когда он вышел с гитарой, зал замер - настолько уверенно он заиграл.

Во время общения выяснилось, что юный гитарист родом из Львова и занимается музыкой преимущественно сам, иногда берет уроки у учителя.

Песню "Вдома" он выучил, чтобы поддержать новых друзей - детей-переселенцев из Херсона и Донбасса.

Что известно о концерте группы "Антитіла"

Во Львове концерт прошел с невероятным успехом - билетов не было уже за неделю до события. У желающих есть возможность попасть на большое шоу в Киеве - во Дворце спорта 20, 21 и 22 марта.

"Антитіла" готовят перфоманс европейского уровня - многоуровневую конструкцию в форме ключа, сценографию с задействованием десятков LED-плоскостей и экранов, чтобы достичь 360° визуального эффекта.

Кроме того, вокруг артистов создадут пространство, которое будет постоянно меняться во время выступления, а также задействуют большое количество спецэффектов.

Для реализации постановки в Киев везут световое оборудование из Европы, которое используется в шоу мировых звезд. Отдельный акцент команда делает на аналоговом звуке.

В Киеве пройдет концерт группы "Антитела" (фото: пресс-служба)