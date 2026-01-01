ua en ru
Ангелина Усанова назвала свои "места силы" в Украине

Четверг 01 января 2026 13:56
Ангелина Усанова назвала свои "места силы" в Украине Ангелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)
Автор: Иванна Пашкевич, Полина Иваненко

Певица, автор песен и победительница конкурса красоты в Египте Miss Eco International-2024 Ангелина Усанова поделилась собственными местами силы в Украине и раскрыла, где находит вдохновение и внутренний баланс.

Об этом артистка рассказала в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о любимых локациях для отдыха.

Любимые "места силы" Ангелины Усановой

По словам Усановой, особое место в ее жизни занимают украинские Карпаты.

"Мои места силы в Украине - это, без сомнения, Карпаты. Верховина, Говерла, Буковина, Гуцульщина - все это наше исконное, историческое, уникальное украинское горное. Именно там я чувствую особую внутреннюю опору", - отметила модель.

Ангелина Усанова назвала свои &quot;места силы&quot; в УкраинеАнгелина Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

Также Ангелина призналась, что значительную энергетическую силу для нее имеет море.

"Так же очень люблю Одессу - кажется, море вообще для каждого является местом силы", - поделилась Усанова.

Отдельно артистка вспомнила и столицу Украины, с которой связаны ее детские воспоминания.

"И, конечно, Киев. Город, где я родилась и выросла, где прошло мое детство. Киев навсегда останется в моем сердце", - подчеркнула победительница "Мисс Украина Вселенная 2023".

