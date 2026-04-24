Не актер и не певец: СТБ официально рассекретил имя нового "Холостяка"

Что известно о главном герое "Холостяка-15"

Вячеслав Кравцов - профессиональный баскетболист из Одессы, который играл на позиции центрового, выступал за национальную сборную Украины и имеет звание мастера спорта Украины международного класса.

На протяжении карьеры Кравцов успел поиграть за украинские клубы БК "Киев" и БК "Донецк", а также трижды становился лучшим центровым Суперлиги.

В сезоне 2011/12 вместе с БК "Донецк" он завоевал золотые медали чемпионата Украины.

Помимо выступлений на родине, спортсмен пробовал силы и в НБА. В 2012 году он подписал контракт с клубом "Детройт Пистонс", а впоследствии оказался в системе "Милвоки Бакс" и "Финикс Санз".

Вячеслав Кравцов (фото: instagram.com/slava5555)

Также в разные годы баскетболист играл за клубы из Испании, Саудовской Аравии, Бахрейна и Индонезии.

Отдельное место в карьере Кравцова занимает сборная Украины, за которую он выступал почти 20 лет.

По состоянию на 1 января 2026 года он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей, набранных очков и подборов.

В то же время для внимательных зрителей имя нового "Холостяка" не стало абсолютной неожиданностью.

Ранее телеканал СТБ, похоже, случайно раскрыл личность главного героя нового сезона.

В соцсети Threads пользовательница под ником tanita_romano обнародовала скриншот с сайта канала, где в анкете для участниц уже было указано имя Вячеслава Кравцова.

СТБ случайно называл главного героя 15-го "Холостяка" (скриншот)

Теперь же канал официально подтвердил, что именно баскетболист станет главным героем 15 сезона шоу.