Абсолютный триумф: Онофрийчук установила исторический рекорд на Кубке мира (видео выступлений)

19:54 30.03.2026 Пн
2 мин
Украинская грация собрала беспрецедентное для себя количество золотых наград во всех видах программы
aimg Андрей Костенко
Таисия Онофрийчук (фото: Getty Images)

На первом этапе Кубка мира нового сезона лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук продемонстрировала феноменальную доминацию, установив личный рекорд по количеству добытых золотых медалей.

Сольное шоу в Софии

Старт мирового сезона в болгарской Софии превратился в настоящее сольное шоу 17-летней украинки.

Таисия продемонстрировала идеальную подготовку, завоевав победу не только в самом престижном многоборье, но и собрав рекордный урожай наград в отдельных видах.

Как украинка выступала в финалах

В финалах отдельных упражнений украинская гимнастка продолжила доминировать.

Мяч - 29.000 балла (1 место). Онофрийчук опередила болгарку Стилиану Николову лишь на 0.1 балла, а итальянку Софию Рафаэли оставила третьей.

Обруч - 30.400 балла (1 место). Украинка показала самую высокую оценку в финале, получив 14.000 балла за сложность - лучший показатель среди всех участниц.

Лента - 29.200 балла (1 место). Ближайшую соперницу, "нейтральную" белоруску Алину Горносько, она опередила на минимальные 0.050 балла.

Булавы - 28.700 балла (5 место). Победу одержала болгарка Ева Бреалева с результатом 29.650 балла, тогда как "серебро" досталось итальянке Софии Рафаэли (29.500 балла).

Новый рекорд Таисии

Три победы в финалах отдельных упражнений вместе с триумфом в многоборье принесли Онофрийчук четыре золотые медали на одном этапе Кубка мира. Это стало новым личным рекордом спортсменки.

Ранее максимум украинки составлял три "золота" - их она получила на этапе Кубка мира в Софии в прошлом сезоне.

Также читайте, как украинский фигурист установил рекорд на ЧМ и превзошел достижения десятилетий.

Больше по теме:
СпортсменыКубок мираСборная Украины