950 голов! Роналду снова превзошел Месси и Пеле и принес победу "Аль-Насру"
В субботу, 25 октября, "Аль-Наср" обыграл "Аль-Хазем" со счетом 2:0 и продолжил победную серию в чемпионате Саудовской Аравии. Один из голов забил Криштиану Роналду - этот мяч стал 950-м в его профессиональной карьере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Шестая подряд победа для команды Жорже Жезуша
Встреча, которая проходила в городе Бурайда, завершилась в пользу гостей со счетом 2:0. Эта победа стала шестой подряд для подопечных Жорже Жезуша в чемпионате, который длится с августа 2025 года.
Успех "Аль-Насру" обеспечили звездные легионеры из Португалии. Счет в матче на 25-й минуте открыл Жоау Феликс, чей гол придал уверенности в дальнейших действиях команды. Финальную точку в поединке поставил Криштиану Роналду, забив на 88-й минуте.
Этот забитый мяч стал особенным для 39-летнего форварда, поскольку он стал для него 950-м голом в профессиональной карьере.
"Аль-Наср" возглавляет турнирную таблицу Про-лиги, набрав максимальные 18 очков после шести матчей.
Распределение голов Криштиану Роналду за клубы и сборную:
- "Реал Мадрид" - 450 голов
- "Манчестер Юнайтед" - 145 голов
- Сборная Португалии - 143 гола
- "Ювентус" - 101 гол
- "Аль-Наср" - 106 голов
- "Спортинг" - 5 голов
По количеству забитых мячей Роналду опережает ближайших преследователей. Вторую позицию в списке лучших бомбардиров занимает Лионель Месси (878 голов), а третью - легендарный бразилец Пеле (762 гола).
Результаты матчей шестого тура Чемпионата Саудовской Аравии, 25 октября:
- "Аль-Хазем" - "Аль-Наср" - 0:2 (Голы: Феликс, 25, Роналду, 88)
- "Аль-Шабаб" - "Дамак" - 1:1 (Голы: Карраско, 45+6 (пен.) - Худт, 45+9 (автогол); Удаление: Бедран, 45)
- "Аль-Кадисия" - "Аль-Ахдуд" - 0:0 (Удаление: Абу Абд, 70)
