950 голов! Роналду снова превзошел Месси и Пеле и принес победу "Аль-Насру"

В субботу, 25 октября, "Аль-Наср" обыграл "Аль-Хазем" со счетом 2:0 и продолжил победную серию в чемпионате Саудовской Аравии. Один из голов забил Криштиану Роналду - этот мяч стал 950-м в его профессиональной карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Шестая подряд победа для команды Жорже Жезуша

Встреча, которая проходила в городе Бурайда, завершилась в пользу гостей со счетом 2:0. Эта победа стала шестой подряд для подопечных Жорже Жезуша в чемпионате, который длится с августа 2025 года.

Успех "Аль-Насру" обеспечили звездные легионеры из Португалии. Счет в матче на 25-й минуте открыл Жоау Феликс, чей гол придал уверенности в дальнейших действиях команды. Финальную точку в поединке поставил Криштиану Роналду, забив на 88-й минуте.

Этот забитый мяч стал особенным для 39-летнего форварда, поскольку он стал для него 950-м голом в профессиональной карьере.

"Аль-Наср" возглавляет турнирную таблицу Про-лиги, набрав максимальные 18 очков после шести матчей.

Распределение голов Криштиану Роналду за клубы и сборную:

"Реал Мадрид" - 450 голов

"Манчестер Юнайтед" - 145 голов

Сборная Португалии - 143 гола

"Ювентус" - 101 гол

"Аль-Наср" - 106 голов

"Спортинг" - 5 голов

По количеству забитых мячей Роналду опережает ближайших преследователей. Вторую позицию в списке лучших бомбардиров занимает Лионель Месси (878 голов), а третью - легендарный бразилец Пеле (762 гола).

Результаты матчей шестого тура Чемпионата Саудовской Аравии, 25 октября: