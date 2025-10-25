ua en ru
950 голов! Роналду снова превзошел Месси и Пеле и принес победу "Аль-Насру"

Суббота 25 октября 2025 23:45
950 голов! Роналду снова превзошел Месси и Пеле и принес победу "Аль-Насру" Криштиану Роналду (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В субботу, 25 октября, "Аль-Наср" обыграл "Аль-Хазем" со счетом 2:0 и продолжил победную серию в чемпионате Саудовской Аравии. Один из голов забил Криштиану Роналду - этот мяч стал 950-м в его профессиональной карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Шестая подряд победа для команды Жорже Жезуша

Встреча, которая проходила в городе Бурайда, завершилась в пользу гостей со счетом 2:0. Эта победа стала шестой подряд для подопечных Жорже Жезуша в чемпионате, который длится с августа 2025 года.

Успех "Аль-Насру" обеспечили звездные легионеры из Португалии. Счет в матче на 25-й минуте открыл Жоау Феликс, чей гол придал уверенности в дальнейших действиях команды. Финальную точку в поединке поставил Криштиану Роналду, забив на 88-й минуте.

Этот забитый мяч стал особенным для 39-летнего форварда, поскольку он стал для него 950-м голом в профессиональной карьере.

"Аль-Наср" возглавляет турнирную таблицу Про-лиги, набрав максимальные 18 очков после шести матчей.

Распределение голов Криштиану Роналду за клубы и сборную:

  • "Реал Мадрид" - 450 голов
  • "Манчестер Юнайтед" - 145 голов
  • Сборная Португалии - 143 гола
  • "Ювентус" - 101 гол
  • "Аль-Наср" - 106 голов
  • "Спортинг" - 5 голов

По количеству забитых мячей Роналду опережает ближайших преследователей. Вторую позицию в списке лучших бомбардиров занимает Лионель Месси (878 голов), а третью - легендарный бразилец Пеле (762 гола).

Результаты матчей шестого тура Чемпионата Саудовской Аравии, 25 октября:

  • "Аль-Хазем" - "Аль-Наср" - 0:2 (Голы: Феликс, 25, Роналду, 88)
  • "Аль-Шабаб" - "Дамак" - 1:1 (Голы: Карраско, 45+6 (пен.) - Худт, 45+9 (автогол); Удаление: Бедран, 45)
  • "Аль-Кадисия" - "Аль-Ахдуд" - 0:0 (Удаление: Абу Абд, 70)

Также читайте о расчетах экспертов, когда Роналду забьет 1000-й гол.

Ранее мы рассказывали, как 38-летний Лионель Месси получил "золотую бутсу" в MLS.

