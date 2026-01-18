8 лучших фильмов о гангстерах на Netflix: криминал, мафия и большие ставки

Если вам нравятся истории о мафии, криминальных группировках, опасных договоренностях и героях, которые живут по собственным правилам - эта подборка именно для вас. Здесь есть все: от классических гангстерских драм до современных боевиков, где преступный мир показан без прикрас.
РБК-Украина предлагает 8 лучших фильмов про гангстеров на Netflix, которые точно не дадут заскучать.
Дензел Вашингтон играет мужчину с темным прошлым, который пытается жить тихо и незаметно, но оказывается втянутым в разборки с русской мафией.
Его герой - не типичный "гангстер", однако фильм полностью держится на криминальных мотивах, жестоких правилах подпольного мира и на том, как один человек способен сломать целую систему.
Это тот самый случай, когда против бандитов выходит кто-то еще более опасный.
Гай Ричи снова делает то, за что его обожают: стильный криминальный хаос, много черного юмора, харизматичные преступники и сюжет, где все всех переигрывают.
В центре истории - герой Мэттью МакКонахи, который хочет выйти из игры и продать свою империю, но криминальный мир не отпускает так легко.
Здесь и шантаж, и измены, и неожиданные союзы - идеальный выбор для вечера, когда хочется "умного" криминала.
Хотя это шпионская история, в фильме хватает атмосферы тайных синдикатов и преступных организаций, которые контролируют больше, чем кажется. Генри Кавилл и Арми Хаммер играют агентов, которые вынуждены сотрудничать, чтобы остановить опасную группировку.
Лента берет не только экшеном, но и стилем - красивые костюмы, динамика, ирония и "дорогая" картинка делают ее легкой, но увлекательной.
Классика жанра, которая сочетает криминал и комедию. Роберт Де Ниро и Чарльз Гродин играют странную пару: охотника за головами и бухгалтера, который успел перейти дорогу мафии.
Их путешествие превращается в побег с постоянными погонями и абсурдными ситуациями.
Это кино о мафии без чрезмерной мрачности - легче, остроумнее и очень "кинематографично".
Напряженный криминальный фильм о банде грабителей, связанных с мафией, и о том, как один неправильный шаг может разрушить все. Бен Аффлек здесь не только в главной роли, но и в кресле режиссера - и делает это очень уверенно.
История держит на эмоциях: дружба, верность, страх, риск и любовь, которая появляется там, где ей не место.
Это не классическая "мафиозная" история, но один из самых сильных фильмов о войне с наркокартелями и криминальных механизмах, которые работают на грани закона.
Эмили Блант играет агента, которая попадает в операцию, быстро выходящую за рамки понятного.
А Бенисио дель Торо - главный "взрывной" козырь этой ленты, который держит напряжение до финала.
После этого фильма остается ощущение, что зло иногда выглядит слишком упорядоченным.
Один из самых мощных фильмов о криминальной империи, который стоит посмотреть хотя бы раз.
Дензел Вашингтон играет наркобарона Фрэнка Лукаса, который строит систему снабжения и контроля так, что его почти невозможно остановить.
Рассел Кроу - детектив, который пытается сломать эту схему. Здесь не просто "гангстеры и перестрелки", а настоящая история о власти, деньгах, амбициях и том, как преступление становится бизнесом.
Мартин Скорсезе возвращает зрителей в мир мафии так, как это умеет только он. Роберт Де Ниро играет киллера, который рассказывает о своей жизни, решениях и последствиях, приходящих со временем.
Это гангстерское кино без романтизации - медленное, тяжелое, взрослое и очень честное. Фильм не только о преступности, но и об одиночестве, вине и цене, которую люди платят за "верность системе".
Вас может заинтересовать: